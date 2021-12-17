Конверт за голос? Нардеп рассказала, сколько платят за нажатие "нужной" кнопки в Раде

Расследование не ведется, поскольку Генпрокурор находится под влиянием монобольшинства, считает Анна Скороход.

Нардеп Анна Скороход рассказала, что перед смертью Антон Поляков давал показания в Национально антикоррупционном бюро Украины о зарплатах "в конвертах" в Верховной Раде. Речь шла не только о конкретных суммах, но и кому предназначались деньги и за что.

Об этом она рассказала в эфире программы "Народ против".

Нардеп отметила, что они ранее предоставляли все имеющиеся у них факты. Также она озвучила предполагаемую сумму, которую якобы получают "рядовые" депутаты "Слуги народа" за нужные решения — 40 тысяч гривен.

По ее словам — на сегодня суммы больше в два или три раза по сравнению с теми, которые были ранее. Скороход также отметила, что под раздачу "конвертов" подпадают не все депутаты, поскольку некоторые голосуют "не так, как надо".

Нардеп считает, что уголовных дел по обнародованным фактам нет, поскольку их открытие санкционирует Генпрокуратура, а ее глава — часть монобольшинства и ему подчиняется.

Ранее "Телеграф" писал, что нардеп Антон Поляков умер 8 октября 2021 года при загадочных обстоятельствах. Его последние минуты жизни прошли в такси. В крови — нашли алкоголь и метадон. Непосредственно перед смертью он встречался с разыскиваемым хакером и помощником Скороход. Трое мужчин провели время в ресторане.

У Анны Скороход и Антона Полякова был роман — дело шло к свадьбе. МВД расследует три версии смерти Полякова, но Скороход уверена в том, что его убили.