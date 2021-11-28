К роману подтолкнули бывшие супруги: что Скороход рассказала об отношениях с Поляковым

Анна Скороход призналась, что в свое время мирила Полякова с его супругой

Роман между бывшими "слугами народа" Анной Скороход и покойным Антоном Поляковым бурно обсуждался после смерти последнего. При этом нардеп говорит, что к отношениям их подтолкнули бывшие супруги.

Такими подробностями Анна Скороход поделилась в интервью для YouTube-канала "PANCHENKO".

По её словам, их с Поляковым долгое время связывала крепкая дружба и ничего больше. Не в последнюю очередь они нашли общий язык из-за проблем в личной жизни. Скороход призналась, что в не самые лучшие моменты они могли созваниваться или переписываться, чтобы поделиться своими переживаниями.

"Его жена очень сильно ко мне ревновала. И Алексей [экс-муж Анны Скороход — ред.] ревновал к Антону, когда на это еще не было никаких оснований", — призналась политик.

Скороход говорит, что они с Поляковым часто шутили, что если бы их бывшие супруги так не ревновали, если бы неосознанно не подталкивали к новым отношениям, то их романа бы и не было вовсе.

Также во время интервью стало известно, что задолго до романтических отношений Анна Скороход вместе с мужем ездила в Чернигов. Там она разговаривала с тогда еще женой Антона Полякова, пытаясь их помирить и доказать, что ревновать не из-за чего.

По итогу же инициатором отношения стал именно Поляков.

На вопрос, сколько длился их роман, Анна Скороход отвечать отказалась. По ее словам, это личная информация, поэтому она оставит её при себе. При этом она отметила, что о проблемах в личной жизни и их романе хорошо знала мама Полякова. Больше того — она вместе с сыном и самой Скороход даже ездила отдыхать на море.

Напомним, что Антона Полякова не стало ранним утром 8 октября. МВД все еще рассматривает несколько версий его смерти, хотя представители ведомства и заявляли, что уже "сложили пазл" благодаря доступу к телефону нардепа.

Также "Телеграф" рассказывал, кого Анна Скороход, у которой был роман с Поляковым, считает повинным в его гибели.