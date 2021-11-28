"Выполнял заказ": Скороход рассказала, кого считает причастным к смерти Антона Полякова

Несколько дней после гибели возлюбленного Анна Скороход провела в шоковом состоянии

Бывший личный помощник народного депутата Анны Скороход Руслан Джамбулатов может быть замешан в гибели нардепа Антона Полякова, который скончался 8 октября при весьма загадочных обстоятельствах.

Такое мнение высказала сама Скороход во время интервью для YouTube-канала "PANCHENKO".

По словам женщины, Антон Поляков достаточно часто виделся с Русланом Джамбулатовым. При этом Анна Скороход знала далеко не о всех их личных встречах. Неизвестно ей и то, какие темы поднимались мужчинами при разговоре. При этом политик уверена: без "помощи" Джамбулатова" в деле о смерти Полякова не обошлось.

"Я могу с уверенностью заявить, что Руслан Джамбулатов замешан в убийстве", — подчеркнула Анна Скороход.

Нардеп высказала предположение, что, вероятно, Антона Полякова мог кто-то "заказать". Таким образом Джамбулатов мог выполнять этот самый "заказ", либо же действовать из-за каких-то других мотивов.

Также Скороход отметила, что очень мало информации сообщается о третьем человеке, который присутствовал с Поляковым и Джамбулатовым в последний вечер жизни нардепа. Речь об азербайджанском хакере Хатаи Алиеве. По мнению Анны Скороход, любые факты об этом человеке могут скрываться намеренно.

Что касается личного общения с уже упомянутым Джамбулатовым, то депутат отметила — да, она действительно связывались с ним после смерти Полякова. Однако никакой информации о последних часах возлюбленного так и не узнала.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что сотрудникам МВД удалось получить полный доступ к файлам Антона Полякова на его мобильном телефоне. Это якобы помогло окончательно "сложить весь пазл" насчет его последнего вечера в жизни. Чуть позже в ведомстве отметили, какие версии гибели нардепа рассматриваются следствием в качестве основных.