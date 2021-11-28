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До роману підштовхнули колишні: що Скороход розповіла про стосунки з Поляковим

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Ініціатором стосунків між депутатами став Антон Поляков Новина оновлена 28 листопада 2021, 12:54
Ініціатором стосунків між депутатами став Антон Поляков

Ганна Скороход зізналася, що свого часу мирила Полякова з його дружиною

Роман між колишніми "слугами народу" Ганною Скороход та покійним Антоном Поляковим бурхливо обговорювався після смерті останнього. При цьому нардеп каже, що до відносин їх підштовхнуло колишні чоловік та дружина.

Такими подробицями Анна Скороход поділилася в інтерв’ю для YouTube-каналу "PANCHENKO".

За її словами, їх із Поляковим довгий час пов’язувала міцна дружба і нічого більше. Не в останню чергу вони порозумілися через проблеми в особистому житті. Скороход зізналася, що в не найкращі моменти вони могли зідзвонюватись чи переписуватись, щоб поділитися своїми переживаннями.

"Його дружина дуже сильно до мене ревнувала. І Олексій [екс-чоловік Ганни Скороход — ред.] ревнував до Антона, коли на це ще не було жодних підстав", — зізналася політик.

Скороход каже, що вони з Поляковим часто жартували, що якби їхні колишні так не ревнували, якби несвідомо не підштовхувало до нових відносин, то їхнього роману б і не було зовсім.

Також під час інтерв’ю стало відомо, що задовго до романтичних стосунків Ганна Скороход разом із чоловіком їздила до Чернігова. Там вона розмовляла з тоді ще дружиною Антона Полякова, намагаючись їх помирити та довести, що ревнувати нема через що.

Зрештою ініціатором романтичних стосунків зі Скороход став саме Поляков.

На запитання, скільки тривав їхній роман, Ганна Скороход відповідати відмовилася. За її словами, це особиста інформація, тож вона залишить її при собі. При цьому вона зазначила, що про проблеми в особистому житті сина та їхній роман добре знала мама Полякова. Більше того — вони разом навіть їздили відпочивати на море.

Нагадаємо, що Антона Полякова не стало рано вранці 8 жовтня. МВС все ще розглядає кілька версій його смерті, хоча представники відомства і заявляли, що вже "склали пазл" завдяки доступу до телефону нардепа.

Також "Телеграф" розповідав, кого Ганна Скороход, яка мала роман з Поляковим, вважає винним у його загибелі.

Теги:
#Роман #Смерть #Нардеп #Антон Поляков #Анна Скороход
Ініціатором стосунків між депутатами став Антон Поляков
Політика
До роману підштовхнули колишні: що Скороход розповіла про стосунки з Поляковим
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