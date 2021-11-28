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"Виконував замовлення": Скороход розповіла, кого вважає причетним до смерті Антона Полякова

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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На думку Анни Скороход, Антона Полякова "замовили" Новина оновлена 28 листопада 2021, 12:09
На думку Анни Скороход, Антона Полякова "замовили"

Декілька днів після загибелі коханого Ганна Скороход провела у шоковому стані

Колишній особистий помічник народного депутата Ганни Скороход Руслан Джамбулатов може бути причетний до загибелі нардепа Антона Полякова, який помер 8 жовтня за досить загадкових обставин.

Таку думку висловила сама Скороход під час інтерв’ю для YouTube-каналу "PANCHENKO".

За словами жінки, Антон Поляков досить часто бачився із Русланом Джамбулатовим. При цьому Ганна Скороход знала далеко не про всі їхні особисті зустрічі. Невідомо їй і те, які теми порушувалися чоловіками під час розмови. При цьому політик упевнена: без "допомоги" Джамбулатова у справі щодо смерті Полякова не обійшлося.

"Я можу з упевненістю заявити, що Руслан Джамбулатов замішаний у вбивстві", — наголосила Ганна Скороход.

Нардеп висловила припущення, що, мабуть, Антона Полякова міг хтось "замовити". Таким чином Джамбулатов міг виконувати це "замовлення", або ж діяти через якісь інші мотиви.

Також Скороход зазначила, що дуже мало інформації повідомляється про третю людину, яка була присутня з Поляковим та Джамбулатовим в останній вечір життя нардепа. Мова про азербайджанського хакера Хатаї Алієва. На думку Анни Скороход, будь-які факти про цю людину можуть замовчуватися навмисно.

Щодо особистого спілкування із уже згаданим Джамбулатовим, то депутат зазначила — так, вона справді зв’язувалася з ним після смерті Полякова. Однак жодної інформації про останні години коханого так і не дізналася.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що співробітникам МВС вдалося отримати повний доступ до файлів Антона Полякова на його мобільному телефоні. Це нібито допомогло остаточно "скласти весь пазл" щодо його останнього вечора у житті. Трохи пізніше у відомстві зазначили, які версії загибелі нардепа розглядаються наслідком в якості основних.

Теги:
#Смерть #Нардеп #Антон Поляков #Анна Скороход #Руслан Джамбулатов
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