Укр

Под Радой полиция уносит митингующих ФОПовцев на руках: эксклюзивные фото и видео

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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В ход пошли дымовые шашки Новость обновлена 17 декабря 2021, 13:17
В ход пошли дымовые шашки

В пятницу Верховная Рада соберется на внеочередное заседание по законопроекту об отсрочке введения кассовых аппаратов.

Под зданием Верховной Рады во время митинга ФОПов произошли столкновения с полицией. Предварительно — митингующие пытались перекрыть улицу Грушевского.

Как сообщает корреспондент "Телеграфа" используются петарды и дымовые шашки.

Митинг ФОП под Радой перерос в столкновения
Митинг ФОП под Радой перерос в столкновения

Одного из протестующих унесли за ноги и руки из толпы.

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Теги:
#Верховная Рада #Полиция #Столкновения #ФОП
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