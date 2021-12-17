Под Радой полиция уносит митингующих ФОПовцев на руках: эксклюзивные фото и видео

В пятницу Верховная Рада соберется на внеочередное заседание по законопроекту об отсрочке введения кассовых аппаратов.

Под зданием Верховной Рады во время митинга ФОПов произошли столкновения с полицией. Предварительно — митингующие пытались перекрыть улицу Грушевского.

Как сообщает корреспондент "Телеграфа" используются петарды и дымовые шашки.

Митинг ФОП под Радой перерос в столкновения

Одного из протестующих унесли за ноги и руки из толпы.

Новость дополняется