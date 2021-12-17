Под Радой полиция уносит митингующих ФОПовцев на руках: эксклюзивные фото и видео
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 43
В пятницу Верховная Рада соберется на внеочередное заседание по законопроекту об отсрочке введения кассовых аппаратов.
Под зданием Верховной Рады во время митинга ФОПов произошли столкновения с полицией. Предварительно — митингующие пытались перекрыть улицу Грушевского.
Как сообщает корреспондент "Телеграфа" используются петарды и дымовые шашки.
Одного из протестующих унесли за ноги и руки из толпы.
Новость дополняется
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-