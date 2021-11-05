Налоги для ФОПов – когда и сколько малый бизнес должен платить в бюджет (инфографика)

Предприниматели должны заплатить единый налог уже до 20 ноября, правда не все

В связи с ужесточением карантина и переходом большей части регионов Украины в «красную зону», президент инициировал программу поддержки малого бизнеса из таких зон. Правда, получить эту помощь в виде льготной аренды помещений, кредитования и оплаты коммунальных услуг смогут лишь те, кто работает с соблюдением карантинных ограничений.

Однако в списке господдержки ФОПов нет льготы по неуплате или переносе уплаты единого налога (ЕН) и единого социального взноса (ЕСВ), который бизнесменам придется платить. «Телеграф» решил напомнить, когда, сколько и какие налоги предстоит заплатить ФОПам.

Единый налог и ЕСВ — кто платит

Какие налоги должны платить предприниматели

Плательщиками единого налога на упрощенной системе налогообложения в Украине являются частные лица-предприниматели, отвечающие таким требованиям в зависимости от группы:

1 группа – розничная торговля на рынке или оказание бытовых услуг исключительно населению, запрет на использование наемного труда, можно работать без регистраторов расчетных операций (РРО) то есть без кассового аппарата, лимит дохода – 167 минимальных заработных плат на 1 января текущего года или 1 млн 2 тыс. грн;

2 группа – производство, розничная торговля, ресторанное хозяйство, оказание услуг, но только населению или другим ФОПам-плательщикам единого налога, использование до 10 наемных работников, работа с РРО при превышении лимита доходов в 1,32 млн грн (или ведении ряда видов деятельности обязательных для РРО, например, торговля лекарствами, ювелирными изделиями, бытовой техникой и прочим), сам лимит дохода – 834 минимальных зарплаты или 5 млн 4 тыс. грн;

3 группа – нет ограничений на виды деятельности и количество используемого наемного труда, но при этом в случае работы с юридическими лицами-плательщиками НДС – обязательная регистрация как плательщика НДС, использование РРО при превышении лимита доходов в 1,32 млн грн, сам лимит доходов – 1167 минимальных зарплат или 7 млн 2 тыс. грн;

4 группа – входить могут исключительно фермерские хозяйства семейного типа, то есть заниматься могут только сельским хозяйством без использования наемного труда и РРО, лимит доходов также равен 7 млн 2 тыс. грн.

Какие налоги и сколько платить

Размер и вид налогов зависит от группы плательщиков единого налога к которой относится предприниматель, но в целом все они должны платить собственно ЕН, единый социальный взнос и кое-кто, налог на добавленную стоимость (НДС).

1 группа – не платят НДС, единый налог устанавливается местными властями, но не более 10% от размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц на 1 января текущего года, для 2021 года это 227 гривен ежемесячно, ЕСВ составляет 22% от минимальной заработной платы или 1320 гривен ежемесячно (с 1 декабря после роста минимальной зарплаты до 6500 гривен размер увеличится до 1430 гривен);

2 группа – также не платят НДС, единый налог также устанавливают местные власти, но исходя из минимальной зарплаты на 1 января – не более 20% от ее размера, то есть максимум 1200 гривен в месяц, ЕСВ также 1320 гривен до 1 декабря и 1430 гривен – после этой даты, но уже не только за себя, но и за каждого наемного работника;

3 группа – если являются плательщиками НДС, помимо него единый налог составит 3% дохода в виде налога, то есть в случае годового дохода скажем в 7 млн грн в качестве единого налога за год придется отдать 210 тысяч гривен. Если же ФОП не работает с юрлицами и не является плательщиком НДС, единый налог составит 5% дохода или 350 тысяч гривен. ЕСВ так же, как и для 2-й группы – 1320 гривен до 1 декабря и 1430 гривен после 1 декабря за себя и каждого наемного работника;

4 группа – также не платят НДС, а единый налог исчисляется по особой формуле в зависимости от площади используемой земли, ее сельскохозяйственного назначения и нормативной оценки, сам единый налог платится в зависимости от квартала в размере от 10% до 50%, ЕСВ аналогичен остальным группам – 22% минимальной зарплаты за себя и каждого наемного работника.

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При этом некоторые категории могут не платить единый налог и ЕСВ, например, ФОПы уже находящиеся на пенсии могут не платить единый соцвзнос, а предприниматели 1-й группы могут 1 раз в месяц уходить в отпуск и не платить единый налог и соцвзнос. Также могут поступать и предприниматели на 2-й группе ЕН у которых нет наемных работников.

Когда платить

Сроки уплаты налога также зависят от того, о каком налоге идет речь и к какой группе относится плательщик;

1 группа – уплата единого налога происходит ежемесячно, причем авансом – до 20 числа месяца за который идет выплата, то есть 227 гривен за ноябрь «единщик» данной группы обязан уплатить до 20 ноября, оплата ЕСВ идет 1 раз в квартал до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Так, за 4 квартал 2021 года ЕСВ должен быть уплачен до 20 января 2022 года;

2 группа – уплата единого налога и ЕСВ аналогична 1-й группе, только ежемесячно авансом придется платить 1200 гривен;

3 группа – уплата единого налога происходит в течение 50 дней после окончания квартала, за который идет оплата. К примеру, за 3-й квартал заплатить следует до 19 ноября, а ЕСВ платится, как и в 1-2 группах, то есть за 4 квартал 2021 года крайний срок уплаты – 20 января 2022 года. Также поскольку данная группа может являться плательщиками НДС, данный налог они платят не позднее 30 дней после окончания отчетного месяца, так за ноябрь НДС предприниматель должен выплатить не позднее 30 декабря;

4 группа – сроки уплаты единого налога для данной группы ограничены 30 днями следующего месяца после отчетного квартала, то есть за 4-й квартал 2021 года заплатить придется не позднее 30 января 2022 года. ЕСВ платится так же, как и в остальных группах.

С 6 октября в Верховной Раде находится законопроект, которым хотят синхронизировать уплату ЕН и ЕСВ и сделать выплаты обоих платежей ежемесячными.

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