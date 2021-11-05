Податки для ФОПів – коли та скільки малий бізнес має сплачувати до бюджету (інфографіка)

Підприємці мають сплатити єдиний податок вже до 20 листопада, щоправда, не всі

У зв’язку з посиленням карантину та переходом більшої частини регіонів України до «червоної зони», президент ініціював програму підтримки малого бізнесу з таких зон. Щоправда, отримати цю допомогу у вигляді пільгової оренди приміщень, кредитування та оплати комунальних послуг зможуть лише ті, хто працює із дотриманням карантинних обмежень.

Однак у списку держпідтримки ФОПів немає пільги щодо несплати чи перенесення сплати єдиного податку (ЄН) та єдиного соціального внеску (ЄСВ), який бізнесменам доведеться платити. «Телеграф» вирішив нагадати, коли, скільки і які податки доведеться заплатити ФОП.

Єдиний податок та ЄСВ – хто платить

Які податки мають сплачувати підприємці

Платниками єдиного податку на спрощеній системі оподаткування в Україні є приватні особи-підприємці, які відповідають таким вимогам залежно від групи:

1 група – роздрібна торгівля на ринку або надання побутових послуг виключно населенню, заборона використання найманої праці, можна працювати без реєстраторів розрахункових операцій (РРО) тобто без касового апарату, ліміт доходу – 167 мінімальних заробітних плат на 1 січня поточного року або 1 млн 2 тис. грн;

2 група – виробництво, роздрібна торгівля, ресторанне господарство, надання послуг, але тільки населенню або іншим ФОП-платникам єдиного податку, використання до 10 найманих працівників, робота з РРО при перевищенні ліміту доходів у 1,32 млн грн (або ведення низки видів діяльності) обов’язкових для РРО, наприклад, торгівля ліками, ювелірними виробами, побутовою технікою та ін.), сам ліміт доходу – 834 мінімальні зарплати або 5 млн 4 тис. грн;

3 група – немає обмежень на види діяльності та кількості використовуваної найманої праці, але при цьому у разі роботи з юридичними особами-платниками ПДВ – обов’язкова реєстрація як платника ПДВ, використання РРО при перевищенні ліміту доходів у 1,32 млн грн, сам ліміт доходів – 1167 мінімальних зарплат або 7 млн 2 тис. грн;

4 група – входити можуть виключно фермерські господарства сімейного типу, тобто займатися можуть лише сільським господарством без використання найманої праці та РРО, ліміт доходів також дорівнює 7 млн 2 тис. грн.

Які податки та скільки платити

Розмір та вид податків залежить від групи платників єдиного податку до якої належить підприємець, але загалом усі вони мають сплачувати власне ЄП, єдиний соціальний внесок та дехто, податок на додану вартість (ПДВ).

1 група – не сплачують ПДВ, єдиний податок встановлюється місцевою владою, але не більше 10% від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня поточного року, для 2021 року це 227 гривень щомісяця, ЄСВ становить 22% від мінімальної заробітної плати або 1320 гривень щомісячно (з 1 грудня після зростання мінімальної зарплати до 6500 гривень розмір збільшиться до 1430 гривень);

2 група – також не сплачують ПДВ, єдиний податок також встановлює місцева влада, але виходячи з мінімальної зарплати на 1 січня – не більше 20% від її розміру, тобто максимум 1200 гривень на місяць, ЄСВ також 1320 гривень до 1 грудня та 1430 гривень – після цієї дати, але вже не лише за себе, а й за кожного найманого працівника;

3 група – якщо є платниками ПДВ, крім нього єдиний податок становитиме 3% доходу у вигляді податку, тобто у разі річного доходу скажімо у 7 млн грн як єдиний податок за рік доведеться віддати 210 тисяч гривень. Якщо ж ФОП не працює з юрособами та не є платником ПДВ, єдиний податок становитиме 5% доходу або 350 тисяч гривень. ЄСВ так само як і для 2-ї групи – 1320 гривень до 1 грудня та 1430 гривень після 1 грудня за себе та кожного найманого працівника;

4 група – також не сплачують ПДВ, а єдиний податок обчислюється за особливою формулою залежно від площі землі, її сільськогосподарського призначення та нормативної оцінки, сам єдиний податок сплачується залежно від кварталу у розмірі від 10% до 50%, ЄСВ аналогічний іншим групам – 22% мінімальної зарплати за себе та кожного найманого працівника.

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При цьому деякі категорії можуть не сплачувати єдиний податок та ЄСВ, наприклад, ФОПи, які вже перебувають на пенсії, можуть не сплачувати єдиний соцвнесок, а підприємці 1-ї групи можуть 1 раз на місяць йти у відпустку і не сплачувати єдиний податок і соцвнесок. Також можуть робити і підприємці на 2-й групі ЄП які не мають найманих працівників.

Коли платити

Строки сплати податку також залежать від того, про який податок йдеться і до якої групи належить платник;

1 група – сплата єдиного податку відбувається щомісячно, причому авансом – до 20 числа місяця за який йде виплата, тобто 227 гривень за листопад «єдинник» цієї групи зобов’язаний сплатити до 20 листопада, оплата ЄСВ триває 1 раз на квартал до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом. Так, за 4 квартал 2021 року ЄСВ має бути сплачено до 20 січня 2022 року;

2 група – сплата єдиного податку та ЄСВ аналогічна 1-й групі, тільки щомісяця авансом доведеться сплачувати 1200 гривень;

3 група – сплата єдиного податку відбувається протягом 50 днів після закінчення кварталу, за який іде оплата. Наприклад, за третій квартал сплатити слід до 19 листопада, а ЄСВ сплачується, як і в 1-2 групах, тобто за 4 квартал 2021 крайній термін сплати — 20 січня 2022 року. Також оскільки ця група може бути платниками ПДВ, цей податок вони сплачують не пізніше 30 днів після закінчення звітного місяця, так за листопад ПДВ підприємець повинен виплатити не пізніше 30 грудня;

4 група – строки сплати єдиного податку для цієї групи обмежені 30 днями наступного місяця після звітного кварталу, тобто за 4-й квартал 2021 року заплатити доведеться не пізніше 30 січня 2022 року. ЄСВ платиться так само як і в інших групах.

З 6 жовтня у Верховній Раді знаходиться законопроєкт, яким хочуть синхронізувати сплату ЄП та ЄСВ та зробити виплати обох платежів щомісячними.

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