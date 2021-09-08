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Податки з криптовалюти : Рада підтримала законопроект про віртуальні активи

Автор
Г. Михайлова
Дата публікації
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Автор
23
У світі існує понад тисячу видів криптовалюти Новина оновлена 08 вересня 2021, 13:22
У світі існує понад тисячу видів криптовалюти

Україна в легалізації кріптоактівів буде не першою. Раніше їх узаконили в Німеччині, Люксембурзі та Сінгапурі.

Через два роки після першої ініціативи у Верховній Раді України підтримали законопроєкт по цифровим активам. Рішення про необхідність держконтролю і виведення криптовалюти з "сірої зони" прийняли 276 депутатів.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Голосування за законопроект 3637
Голосування за законопроект 3637

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що у країни є перспективи стати лідером на крипторинку. Досягти цього вдасться через вигідні умови для компаній. Він розповів, що в Україні мільярдний оборот віртуальних активів відбувається щоденно, але податків з цього держава не отримує, оскільки ця частина економіки в тіні.

Міністр цифровий трансформації Михайло Федоров
Міністр цифровий трансформації Михайло Федоров

Головний сенс законопроєкту в тому, щоб визначити юридичний статус віртуальних активів. Що зміниться:

  • віртуальні активи стануть об’єктом цивільного права
  • буде визначена державна політика в сфері віртуальних активів
  • всі учасники угод з криптовалютою матимуть правовий статус
  • біржі криптовалюти зможуть працювати в Україні легально
  • українці платитимуть податки при операціях з криптовалютою і декларувати свої доходи і рухи на рахунках.

Згідно з планом авторів — законопроєкт зможе зменшити тіньову частину економіки і залучити інвесторів, завдяки уніфікованим правилами в сфері віртуальних фінансів.

Раніше "Телеграф" писав, що в 2019 році в Україну "зайшла" велика криптобіржа, яка допомагала формувати правовий статус електронної валюти в країні. Ринок криптовалют — один з найбільш швидкозростаючих і вражаючих своїми цифрами. Так, в серпні біткойн коштував майже 50 тисяч доларів США.

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