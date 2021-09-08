Податки з криптовалюти : Рада підтримала законопроект про віртуальні активи

Україна в легалізації кріптоактівів буде не першою. Раніше їх узаконили в Німеччині, Люксембурзі та Сінгапурі.

Через два роки після першої ініціативи у Верховній Раді України підтримали законопроєкт по цифровим активам. Рішення про необхідність держконтролю і виведення криптовалюти з "сірої зони" прийняли 276 депутатів.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Голосування за законопроект 3637

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що у країни є перспективи стати лідером на крипторинку. Досягти цього вдасться через вигідні умови для компаній. Він розповів, що в Україні мільярдний оборот віртуальних активів відбувається щоденно, але податків з цього держава не отримує, оскільки ця частина економіки в тіні.

Міністр цифровий трансформації Михайло Федоров

Головний сенс законопроєкту в тому, щоб визначити юридичний статус віртуальних активів. Що зміниться:

віртуальні активи стануть об’єктом цивільного права

буде визначена державна політика в сфері віртуальних активів

всі учасники угод з криптовалютою матимуть правовий статус

біржі криптовалюти зможуть працювати в Україні легально

українці платитимуть податки при операціях з криптовалютою і декларувати свої доходи і рухи на рахунках.

Згідно з планом авторів — законопроєкт зможе зменшити тіньову частину економіки і залучити інвесторів, завдяки уніфікованим правилами в сфері віртуальних фінансів.

Раніше "Телеграф" писав, що в 2019 році в Україну "зайшла" велика криптобіржа, яка допомагала формувати правовий статус електронної валюти в країні. Ринок криптовалют — один з найбільш швидкозростаючих і вражаючих своїми цифрами. Так, в серпні біткойн коштував майже 50 тисяч доларів США.