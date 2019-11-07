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В Украину заходит крупная криптовалютная биржа

В Украину заходит крупная криптовалютная биржа
13:50 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Министерство цифровой трансформации Украины подписало меморандум с биткоин-биржей Binance.

Министерство цифровой трансформации одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж Binance намерены совместно формировать позицию в установлении потенциального правового статуса виртуальных активов и валют в Украине.

Как сообщается на сайте Минцифры, Binance также поможет Украине разработать прозрачные и эффективные механизмы передачи прав на любые виртуальные активы или валюты с использованием технологии блокчейн, а также сформировать выгодные условия для инвестиций и ведения бизнеса в стране.

В рамках соглашения о сотрудничестве Минцифры и Binance создадут рабочую группу для разработки стратегии внедрения технологии блокчейн, создания новых виртуальных активов и рынка виртуальных валют в Украине.

"Почему это важно? Ежедневный оборот биржи Binance - $1 млрд. И даже если небольшая часть их операций будет осуществляться в Украине, это - миллионы долларов поступлений в государственный бюджет", - прокомментировал подписание документа вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook.

Три мировые криптовалютные биржи хотят легально работать в Украине

По его мнению, приход Binance - это сигнал для других игроков криптовалютного рынка о том, что Украина создает благоприятные и легальные условия для ведения криптобизнеса. "Поэтому мы ожидаем другие крупные криптовалютные компании, которые также официально начнут бизнес в нашей стране", - отметил вице-премьер.

При этом Федоров добавил, что к концу 2019 года Минцифры совместно с межфракционным депутатским объединением Blockchain4Ukraine и представителями коммерческих компаний планируют завершить работу над соответствующими законопроектами и подать их на рассмотрение Верховной Рады.

Ранее председатель наблюдательного совета Ассоциации венчурного и приватного капитала (UVCA) Андрей Колодюк сообщал, что в Украине хотели бы начать официально работать три крупные биржи крипт.

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Криптовалюта, Биткоин, Криптовалютная биржа, Binance, Минцифры.
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