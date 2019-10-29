Три мировые криптовалютные биржи хотят легально работать в Украине

Новости Бизнеса:Председатель UVCA заявляет, что в Украину хотят зайти три крупных криптобиржи.

Три крупных биржи криптовалют хотели бы начать официально работать в Украине, сообщил председатель наблюдательного совета Ассоциации венчурного и приватного капитала (UVCA) Андрей Колодюк в кулуарах инвестиционного форума RE: THINK. Invest in Ukraine открывшегося в Мариуполе во вторник.

"За последние 2,5 года три мировые криптовалютные биржи просили меня сделать так, чтобы они могли работать в Украине легально: зарегистрироваться, получить лицензию, открыть представительство. Для того чтобы легально получать деньги, осуществлять транзакции из гривни в крипту и обратно - вот такой вопрос их интересует. Интересуют две вещи: лицензия и банк, который делает транзакции гривня-крипта и обратно", - сказал он.

Колодюк также отметил, сославшись на внутреннюю информацию одной из бирж, высказавших желание официально работать в Украине, что около 25-30% всех криптотрейдеров (по количеству) работают на пространстве СНГ, при этом большая их часть - в Украине или России.

"Это важная информация, потому что по ней можно судить, что количество участников рынка криптовалют в Украине достаточно большое. А это информация с мировых бирж. Объемы рынка, естественно, никто не озвучивает, но даже по процентному количеству трейдеров можно судить, что это не "микрорынок", это полноценный большой рынок, поскольку мировые биржи на основе этой информации принимают для себя решение, что им не обходимо официально начать работу в стране", - подчеркнул председатель наблюдательного совета UVCA.

Он также отметил, что в Украине активно развиваются проекты, связанные с технологиями блокчейн и назвал хорошим шагом для отрасли подписание парламентским комитетом по вопросам цифровой трансформации, Минцифры, Blockchain4Ukraine, Офисом эффективного регулирования (BRDO) и рядом профильных ассоциаций и участников рынка меморандума, который предполагает взаимодействие и консолидацию деятельности по внедрению технологии распределенного реестра (блокчейн), а также формирование нормативной базы для развития технологических решений и создания условий для развития и функционирования рынка виртуальных активов в Украине.

"В данном случае я рад, что этот процесс начался. Пока еще Украины на этой карте не видно – есть Беларусь, Мальта, Сингапур и другие юрисдикции, которые пытаются создать благоприятные условия для ведения криптовалютного бизнеса. Но я считаю, что самое время для нас (и этот процесс как раз начался) - позиционировать Украину как дружелюбное место для, в том числе, экспериментов, связанных с криптовалютами и блокчейном ", - заявил Колодюк.

Он также отметил среди ключевых позитивных аспектов, которые Украина как государство получит от захода в страну криптобирж, рост налоговых поступлений в бюджет. "Понятно, что рынок криптовалют - многомиллиардный, сотни миллиардов ходят вокруг этого. Поэтому Украина, которая сегодня с точки зрения государства не зарабатывает ничего, после захода бирж на наш рынок начнет получать налоги", - отметил он.

Кроме того, по мнению Колодюка, государство будет видеть общую картину рынка криптотрейдеров и учитывать его при дальнейшем планировании экономики.

"Я показываю вам практический опыт – это топовые биржи мира, которые готовы это сделать. Поэтому, в том числе, для того, чтобы они могли работать легально, нужно сделать эти две вещи – банк и лицензия", - подчеркнул он.

Как сообщалось, ранее Украинская ассоциация венчурного капитала и прямых инвестиций (UVCA) прогнозировала возможность выезда украинского криптовалютного бизнеса в страны, где на государственном уровне создаются условия для успешной работы с криптовалютой, в частности в Беларусь.