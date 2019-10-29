Скачать
Вторник, 29.10.2019
В ООС подтвердили начало разведения сил
В ООС подтвердили начало разведения сил
Новые правила перевозки детей в автомобиле: что важно знать родителям
Новые правила перевозки детей в автомобиле: что важно знать родителям
УЕФА представила регламент отбора на ЧМ-2022: что ждет сборную Украины
УЕФА представила регламент отбора на ЧМ-2022: что ждет сборную Украины
YouTube Music: в приложение добавили новую функцию
YouTube Music: в приложение добавили новую функцию

Три мировые криптовалютные биржи хотят легально работать в Украине

Три мировые криптовалютные биржи хотят легально работать в Украине
16:07 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Бизнеса:Председатель UVCA заявляет, что в Украину хотят зайти три крупных криптобиржи.

Три крупных биржи криптовалют хотели бы начать официально работать в Украине, сообщил председатель наблюдательного совета Ассоциации венчурного и приватного капитала (UVCA) Андрей Колодюк в кулуарах инвестиционного форума RE: THINK. Invest in Ukraine открывшегося в Мариуполе во вторник.

"За последние 2,5 года три мировые криптовалютные биржи просили меня сделать так, чтобы они могли работать в Украине легально: зарегистрироваться, получить лицензию, открыть представительство. Для того чтобы легально получать деньги, осуществлять транзакции из гривни в крипту и обратно - вот такой вопрос их интересует. Интересуют две вещи: лицензия и банк, который делает транзакции гривня-крипта и обратно", - сказал он.

Колодюк также отметил, сославшись на внутреннюю информацию одной из бирж, высказавших желание официально работать в Украине, что около 25-30% всех криптотрейдеров (по количеству) работают на пространстве СНГ, при этом большая их часть - в Украине или России.

"Это важная информация, потому что по ней можно судить, что количество участников рынка криптовалют в Украине достаточно большое. А это информация с мировых бирж. Объемы рынка, естественно, никто не озвучивает, но даже по процентному количеству трейдеров можно судить, что это не "микрорынок", это полноценный большой рынок, поскольку мировые биржи на основе этой информации принимают для себя решение, что им не обходимо официально начать работу в стране", - подчеркнул председатель наблюдательного совета UVCA.

В Мариуполе проходит инвестфорум: трансляция с Донбасса

Он также отметил, что в Украине активно развиваются проекты, связанные с технологиями блокчейн и назвал хорошим шагом для отрасли подписание парламентским комитетом по вопросам цифровой трансформации, Минцифры, Blockchain4Ukraine, Офисом эффективного регулирования (BRDO) и рядом профильных ассоциаций и участников рынка меморандума, который предполагает взаимодействие и консолидацию деятельности по внедрению технологии распределенного реестра (блокчейн), а также формирование нормативной базы для развития технологических решений и создания условий для развития и функционирования рынка виртуальных активов в Украине.

"В данном случае я рад, что этот процесс начался. Пока еще Украины на этой карте не видно – есть Беларусь, Мальта, Сингапур и другие юрисдикции, которые пытаются создать благоприятные условия для ведения криптовалютного бизнеса. Но я считаю, что самое время для нас (и этот процесс как раз начался) - позиционировать Украину как дружелюбное место для, в том числе, экспериментов, связанных с криптовалютами и блокчейном ", - заявил Колодюк.

Минобразования меняет подход к изучению иностранных языков

Он также отметил среди ключевых позитивных аспектов, которые Украина как государство получит от захода в страну криптобирж, рост налоговых поступлений в бюджет. "Понятно, что рынок криптовалют - многомиллиардный, сотни миллиардов ходят вокруг этого. Поэтому Украина, которая сегодня с точки зрения государства не зарабатывает ничего, после захода бирж на наш рынок начнет получать налоги", - отметил он.

Кроме того, по мнению Колодюка, государство будет видеть общую картину рынка криптотрейдеров и учитывать его при дальнейшем планировании экономики.

"Я показываю вам практический опыт – это топовые биржи мира, которые готовы это сделать. Поэтому, в том числе, для того, чтобы они могли работать легально, нужно сделать эти две вещи – банк и лицензия", - подчеркнул он.

Всю Украину покроют скоростным интернетом: подписан меморандум

Как сообщалось, ранее Украинская ассоциация венчурного капитала и прямых инвестиций (UVCA) прогнозировала возможность выезда украинского криптовалютного бизнеса в страны, где на государственном уровне создаются условия для успешной работы с криптовалютой, в частности в Беларусь.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

UVCA, Трейдинг, Андрей Колодюк, Криптовалюты, Минцифры.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Полезен ли плавленый сыр: ответ диетологов
02 Газовые переговоры, дискредитация "Азова" и другие главные новости Украины и мира 28 октября
03 Прогноз погоды на вторник: на Украину наступает холод с туманами и дождями
04 Кофе по утрам: удовольствие или опасность
05 Названы продукты, ускоряющие процесс метаболизма
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Вспышка дифтерии: Зеленского призывают созвать СНБО
Вспышка дифтерии: Зеленского призывают созвать СНБО
Зеленский и Гончарук открыли &quot;дорогу жизни&quot; Запорожье - Мариуполь
Зеленский и Гончарук открыли "дорогу жизни" Запорожье - Мариуполь
Киевляне оценили работу мэра: неожиданные итоги опроса
Киевляне оценили работу мэра: итоги опроса
&quot;Пираты Карибского моря&quot; могут снова отправиться в плавание
"Пираты Карибского моря" могут снова отправиться в плавание
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь