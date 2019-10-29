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В Мариуполе проходит инвестфорум: трансляция с Донбасса

В Мариуполе проходит инвестфорум: трансляция с Донбасса
13:19 Сегодня Телеграф Фото: скриншот

Новости Украины:Сегодня, 29 октября, в Мариуполе проходит масштабный инвестиционный форум RE: think. Invest in Ukraine при участии президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Алексея Гончарука.

Гостями масштабной дискуссионной площадки являются более 400 представителей украинской власти и бизнеса, чтобы обсудить перспективы развития региона и улучшения инвестиционного климата страны.

В частности, форум RE: think. Invest in Ukraine посетят: инвесторы и представители из более 45 стран мира; более 100 топ-менеджеров, непосредственно принимающих инвестиционные решения; более 70 компаний с мировым именем, оперирующих сотнями млрд долларов; а также более 20 официальных делегаций во главе с министрами и послами со всего мира: Литвы, Дании, Швеции, стран ЕС, Великобритании, Швейцарии, Японии, США и Канады. 

На открытии форума выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что это первый и крупнейший форум такого уровня на востоке Украины. На него приехали представители международных организаций, топовых украинских и иностранных компаний, успешный малый и средний бизнес, ведущие политики, местные власти со всей Украины.

Глава государства отметил, что Украина сейчас находится на перепутье между двумя альтернативами – быть разрушенной или стать сильнее.

"Мы - Apple, начинающая свой путь в гараже. Лэнс Армстронг, которому поставили страшный диагноз. Но мы знаем, что на смену самой темной ночи непременно придет рассвет", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что для стабильного экономического роста Украине нужны масштабные инвестиции и выразил надежду, что форум в Мариуполе станет отправной точкой стабильного экономического роста страны. А присутствующие на форуме и все неравнодушные могут стать участниками восстановления Донбасса.

"Мы создадим равные и единые правила игры для всех. Для преодоления коррупции реформируем правоохранительные органы, проведем не "фасадную", а настоящую судебную реформу. Приватизация, дерегулирование, государство в смартфоне - все эти инициативы позволят бизнесу развиваться по полной", - сказал Зеленский.

"Возможно только дипломатическим путем": Зеленский о завершении войны

Он подчеркнул, что большие инвестиции начинаются с бизнеса, который уже работает в стране, верит и готов вкладывать больше.

"Сегодня мы подписываем исторический меморандум. В рамках этого документа наконец каждый уголок нашей Украины будет покрыто мобильной связью и Интернетом", - сказал Зеленский.

Говоря о своих приоритетах, глава государства также назвал завершение войны на Донбассе, которое, по его словам, возможно только дипломатическим путем.

"А для этого Украина должна иметь сильную позицию и поддержку. Быть государством, которое уважают и к которому прислушиваются. Процветать, быть независимым и успешным", - отметил президент.

Зеленский и Гончарук открыли "дорогу жизни" Запорожье - Мариуполь

Зеленский подчеркнул, что Украина должна стать такой, и именно для этого он пошел в политику.

Важным событием в рамках инвестиционного форума станет подписание ряда меморандумов, среди которых:

  •  Меморандум о взаимопонимании в отношении регионального дорожного финансирования Украины между ЕБРР и Кабинетом министров.
  • Меморандум о взаимопонимании в отношении подготовки украинских железных дорог к первичным публичным предложениям между ЕБРР, Министерством инфраструктуры Украины и АО «Украинская железная дорога».
  • Меморандум о взаимопонимании между Европейским Банком Реконструкции и Развития и НЭК «Укрэнерго» по подготовке инвестиционного проекта создания энергетического хранилища.
  • Подписание Протокола о намерениях между Правительством Франции, ЕИБ и Мариупольским городским советом по развитию инфраструктуры подачи и очистки воды в Мариуполь на 100 миллионов евро.

Одной из особенностей форума станет возможность для украинских стартапов за две минуты презентовать президенту Зеленскому свои проекты — это произойдет на специальной площадке [IT STAGE], на которой обсудят инвестиции в инновации, важность инвестиций в IT-проекты; синергию местной власти, бизнеса и IT для создания общественно полезных технологических решений; виды акселерационных (то есть по привлечению финансирования) программ и инвестиционную привлекательность Донбасса.

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Донбасс, Мариуполь, Инвестфорум, Форум RE: think. Invest in Ukraine.
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