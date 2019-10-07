Скачать
Понедельник, 07.10.2019
Судебная реформа в Украине: комитет ПАСЕ обратился к Венецианской комиссии
Судебная реформа в Украине: комитет ПАСЕ обратился к Венецианской комиссии
Загороднюк в ООС: Местное население поддерживает концепцию разведения сил
Загороднюк в ООС: Местное население поддерживает концепцию разведения сил
Хирн: Уайлдер может встретиться с Усиком в следующем бою
Хирн: Уайлдер может встретиться с Усиком в следующем бою
Маленький болельщик: принц Джордж посетил футбольный матч (Фото, Видео)
Маленький болельщик: принц Джордж посетил футбольный матч (Фото, Видео)

Минцифры заинтересовалось криптовалютами: легализируют ли в Украине майнинг?

Минцифры заинтересовалось криптовалютами: легализируют ли в Украине майнинг?
16:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса:Минцифры заинтересовалось регулированием рынка криптоактивов.

Министерство цифровой трансформации Украины заинтересовано в участии в регулировании рынка криптоактивов.

Об этом сообщил представитель Минцифры Александр Борняков в ходе открытой встречи "Blockchain сообщество и государство Украина" в понедельник в Киеве.

"В планах министерства - чтобы после определения статуса сделать так, чтобы майнинг был запущен легально. То есть те, кто занимается майнингом, могли делать это, не опасаясь, что они находятся в какой-то "серой зоне", - сказал он.

По словам Борнякова, минцифры также считает своей задачей обеспечить все условия, чтобы в стране заработали международные криптовалютные биржи.

Согласно сообщению на странице в Facebook, что, в соответствии с обнародованным на прошлой неделе положением, Минцифры отвечает за формирование и реализацию государственной политики в сфере ИТ-индустрии, поэтому вопрос внедрения технологии блокчейн, ее применение в государственном управлении и развитии виртуальных активов является чрезвычайно насущными.

По мнению министерства, в планах государства на следующие два-три года: законодательно определить терминологию; наработать компромиссный вариант налогообложения в этой сфере; к лету 2020 года имплементировать рекомендации Международной группы по противодействию отмыванию "грязных денег"; ввести технологию блокчейн в государственные реестры; легализовать майнинг и привлечь в страну международные криптовалютные биржи.

Подержанные авто продолжают захватывать рынки Украины: самые популярные модели сентября

В связи с этим в ближайшее время Минцифры планирует подписать меморандум с межфракционным депутатским объединением Верховной Рады Blockchain4Ukraine, включающим более 50 депутатов, Блокчейн-ассоциацией Украины (БАУ), Офисом эффективного регулирования (BRDO) и др.

"В Украине должна быть разработана понятная для всех участников концепция - определения, обмен информацией, кто и как регулирует, выдача лицензий, лимиты и пр. Будет прекрасно, если это возьмет на себя Минцифры… Должен быть определен регулятор рыночного поведения в этой сфере, т.к. без этого могут быть ущемлены права потребителей и инвесторов", - прокомментировал данный вопрос в Facebook и.о. директора департамента стратегии и реформирования Нацбанка Украины Михаил Видякин.

Международные резервы Украины в сентябре сократились: причины

Он также высказался за оперативное принятие необходимого законодательства и разработку стратегии с определением места криптоактивов в развитии финансового рынка Украины.

"Сейчас идет разработка Стратегии развития финансового сектора 2025, в которую регуляторы принимают предложения с рынка. Документы и форма для подачи предложений в электронном виде - на сайте НБУ в разделе "Реформа финансового сектора", - подчеркнул Видякин.

У Кабмина есть четкий план реализации eHealth

Как сообщалось, концепция регулирования операций с криптовалютами определяет Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку Украины главным регулятором на рынке криптовалют и закрепляет за ней, в частности, лицензирование криптобирж и криптообменников.

В то же время Госфинмониторингу отводится контроль за криптобиржами, а Министерству финансов и Государственной фискальной службе – за уплатой налогов с доходов от операций с криптовалютами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Михаил Видякин, Криптовалюты, Минцифры, Александр Борняков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Принесет ли новая неделя солнце и тепло: прогноз погоды 7 октября
02 Горячие парни: ТОП-15 самых красивых мужчин Аргентины (Фото)
03 Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (7.10 - 13.10)
04 Гороскоп на завтра, 7 октября 2019: все знаки Зодиака
05 Не такая уж и полезная: в каких случаях овсянка может навредить здоровью
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Всех не запугаете&quot;: Кличко готовит новые иски к &quot;1+1&quot;
"Всех не запугаете": Кличко готовит новые иски к "1+1"
Штайнмайер объяснил суть своей &quot;формулы&quot;
Штайнмайер объяснил суть своей "формулы"
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (30.09 - 06.10.2019)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Безоговорочный лидер проката: &quot;Джокер&quot; - самый успешный старт картины (Видео)
Безоговорочный лидер кинопроката "Джокер" (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь