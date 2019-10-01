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У Кабмина есть четкий план реализации eHealth

У Кабмина есть четкий план реализации eHealth
14:20 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В Украине до начала следующего года планируется провести серьезную работу по внедрению системы eHealth.

Министерства здравоохранения и цифровой трансформации согласовали совместный план действий, целью которого является реализация 14 шагов по развитию системы eHealth — цифровой системы здравоохранения. Об этом сказано на сайте Кабмина.

Отмечается, что согласованные министрами Михаилом Федоровым и Зоряной Скалецкой 14 шагов будут реализованы для развития электронной медицины в Украине. Правительство намерено до 30 ноября текущего года утвердить концепцию е-здравоохранения, до 15 ноября провести аудит существующих систем и реестров, а до 1 января определить план хранения мединформации.

По словам министра цифровой трансформации, для реализации системы eHealth важно провести совместную работу власти и бизнеса, в том числе с привлечением иностранных партнеров для создания условий по реализации эффективных решений. По словам Федорова, у правительства есть четкий план действий и определены сроки на его реализацию. Кроме этого, за каждым человеком закреплена ответственность за пункты плана, поэтому «оттягивания и отговорки» исключены.

Что будет с реформой еHealth: итоги обсуждения в ОП

Зоряна Скалецкая в свою очередь подчеркнула важность движения в работе по реализации важнейшей составляющей в реформе здравоохранения.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук рассказывал, что конфликт, возникший внутри Министерства здравоохранения, является следствием проблем в коммуникации.

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Минздрав, Кабмин, Медреформа, eHealth, Михаил Федоров, Зоряна Скалецкая, Минцифры.
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