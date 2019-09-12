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Что будет с реформой еHealth: итоги обсуждения в ОП

Что будет с реформой еHealth: итоги обсуждения в ОП
20:22 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Продолжение реформы еHealth в Украине обсудили в Офисе президента.

В Офисе президента Украины в четверг состоялась встреча с участниками реформы еHealth, в ходе которой обсуждалось состояние этой реформы и проблем, стоящих перед ее реализацией.

Как сообщается на сайте Офиса президента в четверг вечером, в мероприятии под председательством вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова и министра здравоохранения Зоряны Скалецкой приняли участие представители, в частности, Национальной службы здоровья, Министерства здравоохранения, Госспецсвязи. К встрече также присоединились представители частного сектора, ассоциаций, основные доноры, среди которых - USAID, Всемирный банк и т.п.

Целью встречи было обсуждение состояния реформы eHealth, вызовов, проблем, а также объединение вокруг создания новой стратегии и решения общих задач.

"Здравоохранение сейчас - одно из основных направлений диджитализации, определенных президентом. Очень важно в максимально быстром режиме справиться со всеми вызовами и вместе двигаться дальше по единой стратегии. Сегодня мы установили четкие сроки и ответственных. От Офиса президента координацией eHealth занимается эксперт по электронному управлению Яника Мерило", - прокомментировал Федоров.

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"Диджитализация в системе здравоохранения не только является залогом свободного и открытого доступа к медицинским услугам и лекарств, но и обеспечивает всеми необходимыми данными систему здравоохранения для принятия эффективных управленческих решений", - прокомментировала Скалецкая.

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Все по теме:

Минздрав, Реформы, МОЗ, ОП, eHealth, Михаил Федоров, Зоряна Скалецкая.
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