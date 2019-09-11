Потенциал Украины: о чем шла речь на встрече Кулебы с представителями ЕС

Новости Украины:По словам Дмитрия Кулебы, Украина должна сконцентрироваться на экономическом потенциале страны.

Вице-премьер-министр Украины Дмитрий Кулеба уверен, что Украина должна сконцентрироваться на раскрытии экономического потенциала евроинтеграции.

Как сообщает пресс-служба Кабмина, об этом он заявил по итогам официального визита в Брюссель (Бельгия), во время которого он встретился с представителями Европарламента и Еврокомиссии.

Так, с группой евродепутатов Кулеба обсудил ход реформ в Украине. В свою очередь, депутаты Европарламента заверили в неизменной поддержке Украины.

Кроме того, в ходе официального визита вице-премьер-министр провел ряд встреч с представителями Еврокомиссии, с которыми обсудил вопросы политического диалога, эффективного выполнения Соглашения об ассоциации и финансового сотрудничества.

В частности, Кулеба провел встречи с комиссаром ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Йоханнесом Ханом, новоназначенным советником президента Еврокомиссии по вопросам Украины Эльмаром Броком, вице-президентом Еврокомиссии по вопросам евро и социального диалога Валдисом Домбровскисом.

Во время встречи с последним Кулеба подчеркнул, что евроинтеграция остается приоритетом новоназначенного правительства Украины. А Домбровскис, в свою очередь, отметил прогресс Украины в проведении реформ и призвал их продолжать.

Стороны также обсудили вопросы выполнения Украиной условий для получения второго транша в 500 млн евро в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС. Вице-премьер подчеркнул, что украинское правительство и парламент приложат все усилия для принятия законодательных актов, необходимых для успешного завершения четвертой программы.

Кроме того, с вице-президентом Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем Кулеба обсудил интеграцию Украины в энергетический рынок ЕС, анбандлинг НАК ”Нафтогаз” и пути преодоления угроз, связанных со строительством "Северного потока-2".

Также стороны обсудили вопрос позиции ЕС по ряду аспектов российской агрессии против Украины.

В пресс-службе Кабмина подчеркнули, что сквозными вопросами всех встреч была заинтересованность Украины и Евросоюза в активизации секторального сотрудничества, прежде всего в сфере энергетической безопасности, цифрового рынка, заключения соглашения о "промышленном безвизе", реформе таможни, а также в реформе децентрализации.

"Президент Зеленский, Верховная Рада и правительство Украины сосредоточены на реализации чрезвычайно амбициозных и сложных реформ. Большинство этих реформ так или иначе касаются нашей европейской интеграции. Они сделают Украину сильнее и более понятной для европейского бизнеса и граждан. Убежден, что мы сейчас должны сконцентрироваться на раскрытии экономического потенциала евроинтеграции. Сильная Украина будет означать сильную Европу. Именно об этом я говорил в Брюсселе. Рад, что мы быстро нашли общий язык с партнерами. Будем тесно работать вместе", - отметил Кулеба по итогам визита.