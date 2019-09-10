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Новое украинское правописание: ОАСК получил еще один иск против Кабмина

Новое украинское правописание: ОАСК получил еще один иск против Кабмина
17:06 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:В Окружной админсуд поступил второй иск к Кабмину по обжалованию нового украинского правописания.

В Окружной административный суд Киева (ОАСК) поступил еще один иск к Кабинету Министров Украины о признании незаконным и отмене постановления, которым было утверждено украинское правописание в новой редакции.

Как сообщает пресс-служба ОАСК, истец считает, что, принимая обжалуемое постановление, Кабинет Министров Украины действовал за пределами своих полномочий.

"Сейчас решается вопрос об открытии производства по административному делу", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, 6 июня на рассмотрение Окружного административного суда Киева поступил иск в адрес Кабинета министров Украины по обжалованию новой редакции "Украинского правописания". В этом деле судом уже было проведено 2 подготовительные заседания.

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22 мая Кабинет министров Украины утвердил новую редакцию украинского правописания. с целью обеспечения конституционных положений о государственном статусе украинского языка и унификации употребления орфографических норм. Кабмин также аннулировал п. 1 своего постановления от 8 июня 1992 года № 309 "Вопросы украинского правописания".

Новая редакция "Украинского правописания" вступила в силу 3 июня, с этого момента рекомендуется применять нормы и правила данной редакции.

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Суд, Кабмин, Правописание, ОАСК.
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