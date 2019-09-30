Гончарук: Мне известно о конфликте в Минздраве

Новости Украины:Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что ему знакома кофликтная ситуация возникшая в Минздраве.

Конфликт, возникший внутри Министерства здравоохранения, является следствием проблем в коммуникации.

Об этом во время презентации Программы действий правительства сказал Премьер-министр Алексей Гончарук.

"Я видел то открытое письмо, которое было адресовано мне, как Премьер-министру относительно той конфликтной ситуации. Я о ней знаю. Так случилось, что я знаю десятки людей, которые там работают, поэтому знаю ситуацию с разных сторон. Я лично считаю, что проблема, которая существует, - это больше проблема коммуникации, что люди не всегда могут найти друг с другом общий язык. Я имел с министром разговор на эту тему, и она пообещала, что на этой неделе приложит усилия для того, чтобы выяснить, что на самом деле происходит. Возможно мы проведем, если в этом будет необходимость, если министр сочтет это необходимым, совместную встречу с коллективом, с теми людьми, кто поднимал этот вопрос публично", - сказал Гончарук.

Он также отметил, что доверяет главе Минздрава Зоряне Скалецкой, и что с ней с самого начала была договоренность о том, что кадровые вопросы в министерстве находятся в компетенции министра.

В то же время, комментируя вопрос аудита, Гончарук отметил, что в каждом министерстве сейчас идет оценка работников.

"Каждый министр, когда он приходит в министерство, оценивает тех людей, с которыми работают. И во многих министерствах очень сильно меняется команда, в том числе и та, которая руководит отдельными департаментами, государственные секретари увольняются, директора департаментов увольняются и так далее. Это сейчас массовое явление в правительстве, что когда приходят новые министры. Это нормальная ситуация. ...Не всегда эта ситуация выходит в публичную плоскость на такой уровень. Поэтому ситуация с Минздравом в данном случае особая и требует особого внимания", - сказал Гончарук.

В СМИ была обнародована аудиозапись встречи заместителя министра Михаила Загрийчука с коллективом и руководителями двух директоратов министерства. В числе прочего на встрече обсуждался вопрос перспективы работы в Минздраве руководителя одного из директоратов. Также работники двух директоратов обратились с открытым письмом к премьер-министру Алексею Гончаруку, в котором заявили о политическом давлении на государственных служащих министерства и попросили вмешаться в ситуацию.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая анонсировала встречу с коллективом министерства в среду, 2 октября.