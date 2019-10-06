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Подержанные авто продолжают захватывать рынки Украины: самые популярные модели сентября

Подержанные авто продолжают захватывать рынки Украины: самые популярные модели сентября
18:10 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: pixabay

Новости Бизнеса:Импортный секонд-хенд занял более 75% рынка легковых авто.

В сентябре украинцы зарегистрировали 23 тысячи ввезенных из-за границы подержанных легковых авто, что в 3,2 раза больше, чем всех новых легковых авто за тот же месяц.

Об этом сообщает "Укравтопром".

По сравнению с сентябрем прошлого года регистрации импортируемых легковых авто, бывших в эксплуатации, выросли на 126%, а их доля на первичном рынке увеличилась с 60% до 76%.

Самым популярным б/у автомобилем месяца был Volkswagen Passat. В сентябре украинцы привезли и зарегистрировали 1460 старых пассатов.

Вторым стал Renault Megane, в прошлом месяце на украинские номера перешли 1,315 тысяч авто этой модели.

На третьем месте Skoda Octavia с результатом 1203 растаможенных и зарегистрированных авто. Продолжает список Volkswagen Golf, в активе которого 912 регистраций.

Замыкает пятерку лидеров первичного рынка легковых автомобилей с пробегом Ford Focus - 798 шт.

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"Всего с начала года украинскую прописку получили 321,6 тыс ввезенных из других стран подержанных легковых авто, что в 4,5 раза больше, чем годом ранее", - сообщает ассоциация.

Напомним, что рынок новых легковых автомобилей за тот же период составил всего 61,7 тысяч машин.

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Skoda, Volkswagen, Автомобильный рынок, Renault, Ford, Подержанные автомобили, Евробляхи.
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