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Растаможивание "евроблях": на сколько пополнился Пенсионный фонд
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Растаможивание "евроблях": на сколько пополнился Пенсионный фонд

Растаможивание "евроблях": на сколько пополнился Пенсионный фонд
20:41 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Счетная палата проанализировала доходы в Госбюджет-2019, подсчитав объемы поступлений от таможенного оформления авто с еврономерами.

В Пенсионный фонд поступило в 7 раз больше запланированного объема поступлений, полученных при таможенном оформлении для свободного оборота транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины.

Об этом говорится в заключении Счетной палаты о результатах анализа выполнения закона о Государственном бюджете Украины на 2019 год в первом полугодии и по выполнению госбюджета в текущем году, сообщает Информационное управление Аппарата Верховной Рады.

"Произошло значительное перевыполнение общего объема плановых поступлений от таможенных платежей, полученных при таможенном оформлении для свободного оборота транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины и помещенных в таможенные режимы транзита или временного ввоза в период с 01.01.2015 г. до дня вступления в силу закона от 08.11.2018 г. № 2611-VIII "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств» согласно пункту 7 статьи 11, пункту 16 статьи 14 и пункту 9 Заключительных положений Закона такие платежи зачисляются в специальный фонд государственного бюджета и направляются Пенсионному фонду/: при годовом плане в сумме 1 млрд грн за 8 месяцев т.г. поступили в общей сложности 7,1 млрд грн, или в 7 раз больше", - говорится в сообщении.

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Кроме этого, доходы государственного бюджета за 8 месяцев текущего года составили 671,8 млрд грн, что на 64,2 млрд грн, или на 10,6% больше соответствующего показателя за прошлый год.

Счетная палата обращает внимание, что увеличение доходов госбюджета по сравнению с соответствующим периодом прошлого года обеспечено прежде всего за счет средств Национального банка, авансовой уплаты части чистой прибыли государственных предприятий, увеличения объемов импорта, цен, заработной платы.

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"В общий фонд за январь-август т.г. поступили доходы в объеме 594,1 млрд грн, что на 30,8 млрд грн, или на 4,9% меньше плана на этот период согласно первоначальному расписанию доходов государственного бюджета на 2019 год. По заключению СП, невыполнение планового показателя доходов общего фонда вызвано, в частности, системными проблемами планирования отдельных доходов, применением правительством практики уменьшения для отдельных категорий государственных норматива отчисления части чистой прибыли после вступления в силу закона о государственном бюджете", - говорится в заключении.

Отмечается, что по сравнению с соответствующим периодом прошлого года доходы государственного бюджета по общему фонду увеличились на 7,7% при плановом годовом росте на 11,4% /план на 2019 год к факту за 2018 год.

Также сообщается, что за январь-август 2019 года государственный бюджет выполнен с профицитом, который составил 4,5 млрд грн (при утвержденном предельном объеме дефицита - 89,99 млрд грн), при этом по общему фонду - с дефицитом в сумме 4,1 млрд грн при уточненном плане на этот период в сумме 27,2 млрд грн, а по специальному фонду - с профицитом в сумме 8,7 млрд грн.

"Указанное является следствием осуществления расходов в значительно меньших объемах от плана, чем получено доходов, при том, что по общим фондом не выполнен план поступлений от приватизации государственного имущества на отчетный период", - говорится в сообщении.

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От приватизации государственного имущества за 8 месяцев т.г. в общий фонд поступили 369,1 млн грн, или 5,7% уточненного плана на отчетный период (при утвержденном годовом плановом показателе 17,1 млрд грн), в основном от продажи объектов малой приватизации.

Напомним, Верховная Рада по итогам голосования в четверг отстрочила штрафы для автомобилей на иностранных номерах.  

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Госбюджет, Пенсионный фонд, Пенсии, Счетная палата, Еврономера, Евробляхи.
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