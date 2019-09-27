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"Евробляхеры" намерены выйти на новый митинг под Верховной Радой

"Евробляхеры" намерены выйти на новый митинг под Верховной Радой
14:36 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твитер

Новости Украины:Среди требований активистов – отмена акциза и увольнение Нефедова.

На следующей неделе, 2 октября, в Киеве возле Верховной Рады так называемые «евробляхеры» планируют провести очередной пикет, чтобы напомнить о своих требованиях относительно бюджетной растаможки авто.

Об этом говорится в сообщении «евробляхеров» на Facebook-странице их сообщества.

В частности, активисты будут требовать: отменить акциз, снизить ставку на растаможку и убрать из власти «автоолигархов», лоббистов и чиновников, которых они считают причастными к коррупции.

Среди их требований – увольнение с должностей председателя таможни Нефедова, а также его помощников: Назаренко и еще одного чиновника Власова.

Также активисты будут просить сделать справедливую ставку, обеспечить справедливую оценку стоимости авто, позволить растаможить микроавтобусы, автобусы, грузовики, которые были произведены в период включительно до 2010 года, ввести обязательный техосмотр, предоставить льготы людям с инвалидностью, многодетным и ветеранам.

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«Это – реальный шанс гражданского общества защитить свои интересы и показать «автоолигархам», что мы контролируем, что народ сильнее, народ победит! Потому что правда и справедливость – за народом!» – говорится в сообщении.

«Евробляхеры» призывают присоединяться к акции не только владельцев ввезенных с нарушениями авто, но и других автомобилистов, которые мечтают о доступной растаможке.

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Верховная Рада, Еврономера, Евробляхи.
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