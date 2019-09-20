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Зеленский пошел на встречу владельцам "евроблях"

Зеленский пошел на встречу владельцам "евроблях"
15:42 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Владимир Зеленский подписал закон об отсрочке на 90 дней штрафов за нерастаможенные "евробляхи".

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый парламентом 12 сентября законопроект №1030 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отсрочки применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины".

На странице законопроекта на сайте Верховной Рады указывается, что документ, подписанный спикером парламента и переданный на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому 19 сентября, 20 сентября возвращен с подписью главы государства.

Как известно, 12 сентября Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект 1030 об отсрочке на 90 дней применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств (ввезенных с 1 января 2015 года) на территорию Украины.

Документ на пленарном заседании в четверг поддержали 284 народных депутата при необходимых 226 голосов.

"Сам законопроект вызвал дискуссию в нашей команде, но президент принял решение и внес законопроект, который мы поддерживаем… Эта отсрочка до конца года, которую мы предлагаем и для штрафов, и для упрощенного оформления автомобилей - это уже последнее решение. Больше после этого мы к этому вопросу возвращаться не будем", – сказал глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, представляя документ с трибуны парламента.

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Жесткие санкции за нарушение правил ввоза автомобилей с иностранной регистрацией вступили в силу 22 августа.

Штраф за превышение срока пребывания автомобилей с иностранной регистрацией от 20 до 30 суток составил 85 тыс. грн. При превышении срока более чем на 30 суток, предусмотрен штраф 170 тыс. грн или конфискация.

Аналогичные размеры штрафов и при превышении сроков временного ввоза – за нарушение его от 20 до 30 суток сумма штрафа составит 85 тыс. грн. За нарушение срока более чем в 30 суток, а также в случае потери или раскомплектования авто - 170 тыс. грн или конфискация, пояснили в ГФС.

Кроме этого, предусмотрена ответственность за передачу транспортного средства личного пользования, временно ввезенного на таможенную территорию Украины или помещенного под таможенный режим транзита, во владение или распоряжение другому лицу, а также использование такого автомобиля в коммерческих целях. При таком нарушении придется заплатить штраф в размере двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан - 34 тыс. грн.

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Верховная Рада, Штрафы, Владимир Зеленский, Еврономера, Евробляхи.
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