Депутаты отложили наказание за нерастаможенные "евробляхи"

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11:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Верховная Рада по итогам голосования в четверг отстрочила штрафы для автомобилей на иностранных номерах.

Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект 1030 об отсрочке на 90 дней применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств (ввезенных с 1 января 2015 года) на территорию Украины.

Как передает корреспондент, документ на пленарном заседании в четверг поддержали 284 народных депутата при необходимых 226 голосов.

"Сам законопроект вызвал дискуссию в нашей команде, но президент принял решение и внес законопроект, который мы поддерживаем… Эта отсрочка до конца года, которую мы предлагаем и для штрафов, и для упрощенного оформления автомобилей - это уже последнее решение. Больше после этого мы к этому вопросу возвращаться не будем", – сказал глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, представляя документ с трибуны парламента.

Как сообщалось, жесткие санкции за нарушение правил ввоза автомобилей с иностранной регистрацией вступили в силу 22 августа.

Штраф за превышение срока пребывания автомобилей с иностранной регистрацией от 20 до 30 суток составил 85 тыс. грн. При превышении срока более чем на 30 суток, предусмотрен штраф 170 тыс. грн или конфискация.

Аналогичные размеры штрафов и при превышении сроков временного ввоза – за нарушение его от 20 до 30 суток сумма штрафа составит 85 тыс. грн. За нарушение срока более чем в 30 суток, а также в случае потери или раскомплектования авто - 170 тыс. грн или конфискация, пояснили в ГФС.

ГФС пояснила санкции для "евробляхеров": кого и когда будут штрафовать

Кроме этого, предусмотрена ответственность за передачу транспортного средства личного пользования, временно ввезенного на таможенную территорию Украины или помещенного под таможенный режим транзита, во владение или распоряжение другому лицу, а также использование такого автомобиля в коммерческих целях. При таком нарушении придется заплатить штраф в размере двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан - 34 тыс. грн.

Президент Владимир Зеленский в конце августа внес в Верховную Рада законопроект, который предусматривает отсрочку штрафов на 90 дней.

В период действия 50% скидки на акцизный налог при таможенном оформлении автомобилей на еврономерах, с 25 ноября 2018 года по 22 февраля 2019 года включительно, таможни оформили по этим льготным условиям свыше 218 тыс. авто на 13,6 млрд грн.

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Верховная Рада, Штрафы, Еврономера, Евробляхи.
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