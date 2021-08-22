После долгого падения Bitcoin готовится бить весенние рекорды

Впервые за лето криптовалюта стоит 49 704 доллара за 1 биткоин

Спустя несколько месяцев, на протяжение которых стоимость биткоина колебалась от 30 000 до 40 000 долларов, он приближается к рекордной отметке в 50 000 долларов. Впервые с весны криптовалюта достигла цены в 49 704 доллара (около 1,323 млн грн).

По информации Bloomberg, данная цифра за субботу, 21 августа, — это рекорд биткоина с 16 мая.

Впрочем, по словам исполнительного директора криптобиржи CEX.IO Константина Анисимова, недавнее ценовое ралли еще не свидетельствует о массовом скачке. Но если "нырнет" больше покупателей, чтобы подтолкнуть цену выше уровня 50 000 долларов, по словам Анисимова, может возникнуть "безумие", и цена может подскочить до 55 000 долларов за криптовалюту.

Отметим, что в последнее время биткоин набирает обороты после апрельского падения с 65 000 долларов. Однако эксперты дают хорошие прогнозы.

Курс биткоина на 21 августа 2021 года

Напомним, в США все чаще звучат призывы от различных официальных лиц о необходимости запрета биткоина. Чем эта идея привлекает своих сторонников и принесет ли она тот результат, который ожидают от ее реализации — читайте в статье "Телеграфа".