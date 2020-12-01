Рада все-таки согласилась на отсрочку введения кассовых аппаратов для ФОП

1 декабря в Верховной Раде отсрочили введение кассовых аппаратов для ФОПов. Народные депутаты смогли поддержать соответствующий законопроект №4439-д.

Стоит отметить, что за документ проголосовали 319 нардепов.

Принятый законопроект отсрочил до 1 января 2022 года обязательное применение РРО (ПРРО) для ФЛП, которые являются плательщиками единого налога второй - четвертой групп. Объем их дохода в течение календарного года не должен превышать предельный объем дохода, установленного для первой группы плательщиков единого налога, кроме осуществляющих деятельность в сферах с существенными рисками уклонения от налогообложения.

В то же время сам документ определяет предельные объемы доходов, непревышение которых является условием для применения упрощенной системы налогообложения для соответствующих групп плательщиков единого налога, исходя из установленных законом размеров минимальной заработной платы.

Напомним, что 4 ноября в Верховной Раде не смогли отсрочить введение кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей до 2022 года.

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