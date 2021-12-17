Петарди не допомогли: нардепи не ухвалили відстрочку для ФОПів, через яку під Радою влаштували мітинг

Рада не розглянула законопроект про відстрочення РРО для ФОП.

В Україні з 1 січня 2022 року фізичні особи, які ведуть підприємницьку діяльність, будуть зобов’язані завести собі апарати для реєстрації розрахункових операцій (РРО). Законопроєкт, який передбачав відстрочку цього нововведення, не отримав потрібної кількості голосів.

Про це свідчать результати голосування Верховної Ради щодо законопроекту№6376, який навіть не вдалося винести на розгляд нардепам.

За внесення документа на порядок денний проголосували лише 106 парламентарів.

Законопроєктом передбачалося відстрочення для обов’язкового запровадження РРО до 1 січня 2023 року, проте оскільки засідання 17 грудня було останнім цього року, то тепер немає жодних перешкод для того, щоб закон набув чинності.

Прихильники запровадження РРО вважають, що таким чином вдасться викорінити схеми, якими користуються несумлінні бізнесмени для ухилення від оподаткування через заниження офіційних оборотів.

Система ФОП існує виключно для представників малого бізнесу, проте нею користуються і великі підприємці, які таким чином знижують суму податків.

Противники РРО заявляють, що у них занадто маленькі обороти, щоб дозволити собі купівлю дорогої апаратури та наймати бухгалтера, а тому вони заявляють, що можуть зачинитися через це. Втім, варто зазначити, що апарати РРО надаються державою безкоштовно, а більшість штрафів скасували ще 2020 року.

Проте, це не завадило сотням протестувальників зібратися під стінами Верховної Ради з вимогою відкласти введення РРО. Внаслідок демонстрації між мітингувальниками та силовиками сталися зіткнення.