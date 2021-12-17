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Петарды не помогли: нардепы не приняли отсрочку для ФОПов, из-за которой под Радой устроили митинг

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Аппарат РРО Новость обновлена 17 декабря 2021, 17:07
Аппарат РРО

Рада не рассмотрела законопроект об отсрочке РРО для ФЛП.

В Украине с 1 января 2022 года физические лица, которые ведут предпринимательскую деятельность, будут обязаны завести себе аппараты для регистрации расчетных операций (РРО). Законопроект, который предусматривал отсрочку этого нововведения не получил нужного количества голосов.

Об этом свидетельствуют результаты голосования Верховной Рады по законопроекту №6376, который даже не удалось вынести на рассмотрение нардепам.

За внесение документа на повестку дня проголосовали лишь 106 парламентариев.

Законопроектом предусматривалась отсрочка для обязательного введения РРО до 1 января 2023 года, однако поскольку заседание 17 декабря было последним в этом году, то теперь нет никаких препятствий для того, чтобы закон вступил в силу.

Сторонники введения РРО считают, что таким образом удастся искоренить схемы, которыми пользуются недобросовестные бизнесмены для уклонения от налогообложения посредством занижения официальных оборотов.

Система ФЛП существует исключительно для представителей мелкого бизнеса, однако нею пользуются и крупные предприниматели, которые таким образом снижают суммы налогов.

Противники РРО заявляют, что у них слишком маленькие обороты, чтобы позволить себе покупку дорогостоящей аппаратуры и нанимать бухгалтера, а потому они заявляют, что могут закрыться из-за этого. Впрочем, стоит отметить, что аппараты РРО предоставляются государством бесплатно, а большинство штрафов были упразднены еще 2020 году.

Тем не менее это не помешало сотням протестующих собраться под стенами Верховной Рады с требованием отложить введение РРО. В результате демонстрации между митингующими и силовиками произошли столкновения.

Теги:
#Верховная Рада #ФЛП #РРО
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