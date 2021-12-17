Политический эксперт, директор Института развития профсоюзного движения Михаил Чаплыга прокомментировал ситуацию с отсрочкой введения кассовых аппаратов для ФОПов, закон о которой Верховная Рада не смогла принять

В пятницу, 17 декабря, Верховная Рада пыталась собраться на внеочередное заседание по законопроекту об отсрочке на год, до 1 января 2023-го, введения кассовых аппаратов (регистраторы расчетных операций – РРО). Как это сделали год назад.

В итоге ничего не вышло – собралось недостаточно нардепов.

Тем временем под зданием Рады во время митинга ФОПов произошли столкновения с полицией.

Как по мне, последствий особых не будет, потому что движение #SaveФОП сама же Банковая и расколола.

И, судя по всему, цели что-то реально изменить у части ФОПовцев, отколотых от основного движения и пришедших сегодня по Раду, не было. Сами требования об отсрочке – глупые. Когда власть пришла к ФОПам и сказала «Я отрублю вам руку» (речь о введении этих самых РРО), часть предпринимателей тогда взбунтовалась. Они заявили, что против этого вообще. И тут от них откалывается часть и говорит: «Мы не против, только давайте – через год».

Именно поэтому такое требование я считаю глупым и, очевидно, искусственным. Именно поэтому то что, происходило сегодня под Радой – постановочные действия по канализации протеста. И никто ничего сегодня, очевидно, не собирался ни принимать в Раде, ни предпринимать под ней.

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Поэтому каких-то последствий именно из-за сегодняшних акций – не будет.

Если говорить глобально – то суть простая. Две трети бюджета наполняются из карманов обычных граждан. И лишь треть от так называемого крупного бизнеса. При этом налоги на обычных граждан составляют 40%+, а на крупный капитал 8%+.

А поскольку денег в казне нет, их будут вынимать из карманов обычных граждан. Под разными соусами и предлогами.

Многие задаются вопросом, почему Зеленский и его команда так ведут себя по отношению к малому и среднему бизнесу, к обычным гражданам, которых душат налогами? Шли ведь они во власть совсем под другими лозунгами, с другими обещаниями.

Ответ прост. Сам Зеленский на посту президента является продуктом олигархического консенсуса. Они его привели, чтобы вкусно и дешево кушать. И олигархи вкусно и дешево кушали, пока в стране не кончились ресурсы, деньги и кредиты. Не будут же они жертвовать собой? Не будут… Поэтому в жертву были принесены обычные граждане.

А у Зеленского просто выбора нет. Иллюзия, что фракция «Слуга народа» принадлежит ему. Он дал свое имя как франшизу. А заводили в парламент конкретных людей по квотам те, кто покупал части этой франшизы. А это в основном олигархи, которые этот консенсус заключили, и – я бы назвал их мафиози, но они себя позиционируют как крупный бизнес.

Вот Зеленский и пал жертвой этого всего.

Теперь вскрылось, что Зеленский не управляет парламентом, что фракция – не его, что в стране денег нет.

А значит олигархи, которые всё это организовали, кушать будут за счет простых граждан.

Что касается так называемой деолигархизации, то закон – ни о чём. Никакого особого ущерба он олигархам не принесет. Если уж Зеленский начал войну с олигархами, это должна быть именно война, а не имитация борьбы. Иначе его просто сбросят уже в новом году.