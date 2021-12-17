Політичний експерт, директор Інституту розвитку профспілкового руху Михайло Чаплига прокоментував ситуацію з відстроченням запровадження касових апаратів для ФОПів, закон про яке Верховна Рада не змогла ухвалити

У п’ятницю, 17 грудня, Верховна Рада намагалася зібратися на позачергове засідання щодо законопроєкту про відстрочку на рік, до 1 січня 2023-го, запровадження касових апаратів (реєстратори розрахункових операцій – РРО). Як це зробили рік тому.

У результаті нічого не вийшло — зібралося замало нардепів.

Тим часом під будівлею Ради під час мітингу ФОП відбулися зіткнення з поліцією.

Як на мене, особливих наслідків не буде, тому що рух #SaveФОП сама ж Банкова і розколола.

І, зважаючи на все, мети щось реально змінити в частині ФОПівців, відколотих від основного руху і які прийшли сьогодні під Раду, не було. Самі вимоги про відстрочення – безглузді. Коли влада прийшла до ФОПівців і сказала «Я відрубаю вам руку» (йдеться про введення цих самих РРО), частина підприємців тоді збунтувалася. Вони заявили, що проти цього загалом. І тут від них відколюється частина і каже: Ми не проти, тільки давайте – через рік.

Саме тому таку вимогу я вважаю дурною і, очевидно, штучною. Саме тому те, що відбувалося сьогодні під Радою – постановчі дії щодо каналізації протесту. І ніхто нічого сьогодні, мабуть, не збирався ні приймати в Раді, ні робити під нею.

Тому якихось наслідків саме через сьогоднішні акції – не буде.

Якщо говорити глобально, то суть проста. Дві третини бюджету наповнюються із кишень звичайних громадян. І лише третина від так званого великого бізнесу. У цьому податки звичайних громадян становлять 40%+, але в великий капітал 8%+.

А оскільки грошей у скарбниці немає, їх вийматимуть із кишень звичайних громадян. Під різними соусами та прийменниками.

Багато хто вдається в питання, чому Зеленський та його команда так поводяться стосовно малого та середнього бізнесу, стосовно звичайних громадян, яких душать податками? Адже вони йшли у владу зовсім під іншими гаслами, з іншими обіцянками.

Відповідь проста. Сам Зеленський на посаді президента є продуктом олігархічного консенсусу. Вони його привели, щоб смачно та дешево їсти. І олігархи смачно і дешево їли, поки в країні не скінчилися ресурси, гроші та кредити. Вони ж не будуть жертвувати собою? Не будуть… Тож у жертву було принесено звичайних громадян.

А Зеленський просто вибору не має. Ілюзія, що фракція «Слуга народу» належить йому. Він дав їй своє ім’я як франшизу. А заводили до парламенту конкретних людей за квотами ті, хто купував частини цієї франшизи. А це здебільшого олігархи, які цей консенсус уклали, і – я назвав би їх мафіозі, але вони себе позиціюють як великий бізнес.

Ось Зеленський і впав жертвою цього всього.

Тепер виявилося, що Зеленський не керує парламентом, що фракція – не його, що в країні грошей немає.

А значить олігархи, які все це організували, будуть обходитись коштом простих громадян.

Що стосується так званої деолігархізації, то закон – ні про що. Ніякого особливого збитку він олігархам не завдасть. Якщо вже Зеленський розпочав війну з олігархами, це має бути саме війна, а не імітація боротьби. Інакше його просто скинуть уже у новому році.