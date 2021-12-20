Новые правила: кому из предпринимателей придется иметь кассовый аппарат в 2022 году

Наличие регистратора расчетных операций фактически понадобится каждому имеющему свой бизнес человеку

Уже с 1 января в Украине должен по-другому заработать малый и средний бизнес. Все потому, что физических лиц-предпринимателей практически всех групп собираются обязать к использованию кассовых аппаратов или других регистраторов финансовых операций.

"Телеграф" решил разобраться, кому же именно придется обзавестись новой "техникой", чтобы позволить своему бизнесу работать.

Краткий экскурс

В пятницу, 17 декабря, Верховная Рада провалила голосование законопроекта, который подразумевал годовую отсрочку на обязательное владение ФЛП регистраторов расчетных операций (РРО). Если бы нашлось достаточное количество голосов, то такая "обязаловка" началась бы только с 2023 года.

Впрочем, "за" откладывание такого нововведения в долгий ящик высказались лишь 106 народных избранников. На такое решение не повлияли даже многочисленные митинги предпринимателей под стенами Рады, которые по итогу переросли в стычки с полицейскими.

Кассовый аппарат: кому и зачем?

Предприниматели должны будут получить РРО, чтобы вести свой бизнес более прозрачно и понятно для отчетности перед государством. Таким образом также надеются больше защитить права потребителей — чтобы они имели возможность подтвердить факт покупки или получения услуг в случае необходимости.

Такое нововведение регулируется Законами Украины 128-IX та 129-IX, принятыми еще в сентябре 2019 года. По факту оно является обязательным для всех групп ФЛП, кроме тех, кто платят единый налог 1 группы, осуществляя торговлю на рынках сугубо за наличные.

Обязательно РРО/кассовый аппарат должен быть у:

предпринимателей розничной торговли и услуг, которые получают оплату не только наличными, но и с помощью терминала ;

; ФЛП, которые платят ЕН 2 и 3 групп, при этом имея оборот более 220 минималок — это мелкие продуктовые/промышленные магазины, интернет-магазины, а также представители сферы общепита и услуг в форме ФЛП ;

; магазинов (в т.ч. сетевых), если они реализуют сложные в техническом смысле бытовые товары ;

; аптек и любых медмагазинов , где есть фармацевтические препараты;

, где есть фармацевтические препараты; предпринимателей, которые предоставляют медицинские услуги ;

; магазинов, реализующих ювелирную продукцию ;

; предприятий и предпринимателей, которые продают алкоголь, сигареты и другие подакцизные товары ;

; лица, предоставляющие различные услуги — курьер доставки или почтовой службы.

В перечень РРО входит не только стандартный кассовый аппарат, но и средства для расчета банковской картой и даже программно-технические комплексы самообслуживания (кроме банковских терминалов).

Как можно избежать необходимости иметь РРО?

Напомним, что по факту с 1 января возможность "делать бизнес" без регистратора имеют люди, относящиеся к 1 группе плательщиков ЕН и работающие продавцами на рынке.

Однако есть и варианты для упрощенцев 2-4 групп. Чтобы не использовать кассовый аппарат, необходимо, чтобы оплата за товар/услугу происходила исключительно с помощью:

перевода со своего счета на счет продавца со своего через банк без использования банковской карты;

зачисление на счет продавца через банковскую кассу;

зачисление на счет продавца через терминалы самообслуживания, которые принадлежат банкам.

Если же оплата происходит наличкой или через карту, предприниматель обязуется иметь регистратор расчетных операций.

Отметим, что многие предприниматели из малого и среднего бизнеса не слишком тепло отнеслись к идее обязательных кассовых аппаратов. По словам главы движения #SaveФОП Сергея Доротича, все больше событий указывают на то, что власть начинает войну уже и с большим бизнесом тоже. Это, скорее всего, повлияет на отток бывших мелких предпринимателей за границу.