Подорожание газа, новый налог и кассовые аппараты для всех – что изменилось в Украине с 1 января

Первый день 2022 года принесет украинцам рост тарифов на коммунальные услуги и новый налог, но доходы некоторых жителей страны вырастут

Из года в год украинцы ожидают 1 января с неприятным волнением. Ведь как только в холодильнике заканчивается последний новогодний салат — наступает отрезвляющее осознание реальности. Во-первых — появляется необходимость вновь включаться в трудовые будни, а во-вторых — приходится жить по новым правилам, продиктованным украинским правительством.

Обычно новый год несет за собой новые социальные стандарты, законы и, что самое пугающее — тарифы. "Телеграф" собрал в одном материале все самые заметные изменения, которые произойдут в Украине 1 января.

От газа до воды – подорожает коммуналка

Пожалуй, самым неприятным событием 1 января для украинцев станет вступление в силу ряда постановлений Национальной комиссии, регулирующей энергетику и коммунальные услуги (НКРЭКУ).

Еще 22 декабря Нацкомиссия приняла ряд документов, которыми с 1 января 2022 года установила новые тарифы на распределение газа для украинских облгазов. Последние еще в ноябре подали расчеты по увеличению стоимости своих услуг и они впечатляли.

Так, если в среднем 1 кубометр газа обходился в 1,5 грн (плюс НДС), то они предлагали его увеличить в 3-5 раз. А дороже всего распределение топлива обходилось бы клиентам "Луганскгаза" — с 1,55 до 8,41 грн за 1 куб и "Уманьгаза" — рост с 1,78 до 8,91 грн за куб.

Впрочем, в самой НКРЭКУ поспешили успокоить, что, скорее всего, рост будет совсем небольшим и случится ближе к новому году.

Действительно, решение о повышении тарифа на распределение газа было принято 22 декабря и рост оказался небольшим. Так, если АО "Винницагаз" платит сейчас 1,68 грн за распределение 1 куба газа (без учета 20% НДС), то с 1 января тариф составит 1,76 грн без учета НДС. Проще говоря, если прежде за 1 куб газа винничане платили 2,01 грн с НДС, то теперь это будут 2,11 грн.

Тариф же для "Львовгаза" подорожает всего на 1 копейку – с 1,68 грн за куб без НДС, до 1,69 грн без НДС. Стоимость услуг "Кировоградгаза" оказалась даже сниженной на 11 копеек – с 1,6 грн до 1,49 грн без НДС.

Также 22 декабря НКРЭКУ приняла постановления, в которых установил новые тарифы на водоснабжение и водоотведение для 45 профильных предприятий по Украине. Новые цены также вступят в силу с 1 января 2022 года.

Согласно новым тарифам, например, киевляне будут платить "Киевводоканалу" за 1 куб водоснабжения и водоотведения на 5 гривен больше – 30,38 грн. Всего таким образом расходы средней семьи из 3 человек, потребляющей 6,5 кубов воды, вырастут примерно на 32,5 грн.

Что касается цен на природный газ, то потребители на годовом тарифе будут по-прежнему до 30 апреля платить от 7,79 до 13,5 грн за кубометр в зависимости от поставщика. Потребители месячного тарифа будут платить больше – для некоторых он может составить до 40 гривен.

Стабильной останется стоимость электроэнергии для населения. С 1 января будет продолжать действовать тариф в 1,44 грн за 1 кВт в случае потребления в месяц до 250 Киловатт-часов и 1,68 грн в случае превышения этого лимита.

IT-услуги подорожают на 20%

Еще 2 октября 2020 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №4184, которым предлагалось обложить НДС компании-нерезиденты, оказывающие услуги для украинцев.

По мнению авторов проекта, оказывая электронные услуги в сети интернет, такие мировые корпорации, как Google, YouTube, Facebook, Apple, Microsoft и Netflix, подпадают под действие украинского законодательства и должны регистрироваться как плательщики НДС в Украине. Законопроект прошел оба чтения и был подписан президентом Владимиром Зеленским в июне текущего года.

Подписанный главой государства документ предполагал, что все оказываемые украинцам онлайн-услуги, как-то просмотр фильмов или фотографий на сетевых ресурсах, покупка электронных книг, прослушивание аудио, виртуальная азартная игра, онлайн-реклама и прочее, облагается НДС в размере 20%.

Иначе говоря, все получаемые украинцами электронные услуги в сети Интернет подорожают на 20% уже с 1 января 2022 года, поскольку именно в этот день вступит в силу принятый летом закон.

На росте стоимости услуг для украинцев авторы закона планируют в 2022 году получить в госбюджет дополнительно порядка 3 млрд грн.

РРО станут обязательными с 1 января

Неприятным для предпринимателей, находящихся во 2-4 группах на упрощенном налоге, стал первый день нового 2022 года, ведь они будут обязаны вести свои расчеты только через кассовые аппараты. Введение РРО для малого бизнеса парламентарии приняли еще в сентябре 2019 года, однако постоянно переносили срок вступления в силу документа.

Вновь перенести внедрение регистраторов расчетных операций хотели и в прошлом году, но соответствующий законопроект поддержали всего 106 нардепов.

Без РРО с сегодняшнего дня смогут обходиться только предприниматели на 1 группе единого налога, а также те, у кого оплата за товар/услугу происходила исключительно с помощью:

перевода со своего счета на счет продавца со своего через банк без использования банковской карты;

зачисление на счет продавца через банковскую кассу;

зачисление на счет продавца через терминалы самообслуживания, которые принадлежат банкам.

Курс в январе будет стабильным — не выше 28 гривен

В январе 2022 года экономические эксперты не ожидают особого скачка курса доллара по отношению к гривне, на время праздников доллар вряд ли станет дороже 27,4-27,5 грн. Правда, во второй половине месяца возможно снижение курса до 28 гривен, но это будет компенсировано поступлениями от экспорта и доходов заробитчан. Так что, уже к февралю курс вернется к 27,5 гривны.

Единственное, чего стоит опасаться национальной валюте — серьезных политических потрясений внутри Украины и в мире.

Квартиры лучше покупать сейчас

Если в 2022 году вы планируете приобрести новое жилье, то лучше всего это делать в первые 3 месяца нового года. Ведь, как пояснили "Телеграфу" риелторы, все это время будет держаться цена, которая установилась на рынке недвижимости с осени 2021 года, когда падение спроса заставило продавцов умерить аппетиты.

По мнению Юрия Пита, президента Ассоциации риелторов Украины, уже начиная с апреля цены на недвижимость снова начнут расти и к лету поднимутся на 5-7%. Так что лучшее время для покупки жилья в 2022 году — зима или начало весны.

Средняя пенсия в 4000 гривен и будет расти

Уже с сегодняшнего дня, по словам министра социальной политики Украины Марины Лазебной, средняя пенсия в стране достигла не менее 4000 гривен. Пенсионеры, которые при возрасте старше 65 лет имеют 30 лет (женщины) и 35 лет (мужчины) официального трудового стажа получат пенсию минимум в 3000 гривен.

Не имеющие необходимых лет стажа украинцы довольствуются минимальной пенсией по возрасту в 1934 гривны.

Всего в этом году украинцам обещают 12 раз повышать пенсию, в том числе установится доплата в 300 гривен для пенсионеров старше 70 лет с 1 октября.

Инвалиды будут получать больше

Для украинцев, вследствие жизненных обстоятельств ставших инвалидами и тех, в чьих семьях есть тяжело болеющие дети, 1 января 2022 вырастут социальные выплаты и пенсии.

Так, на детей, не признанных инвалидами, но имеющих тяжелые болезни, будут выплачивать не 1934, а сразу 4200 гривен ежемесячно до 6 лет, и 5236 гривен в возрасте от 6 до 18 лет.

Также с 1 января увеличится пенсия в связи с потерей кормильца и составит 1934 грн. При этом помощь на двоих лиц, лишившихся кормильца, — 2320,8 грн, на троих и более — 2901 грн.

Пенсии лицам с инвалидностью, полученной в результате войны, с 1 января 2022 составит 12 571 гривну для І группы, для ІІ группы — до 10 153,5 грн, для ІІІ группы — до 6962,4 грн. Минимальная пенсия участникам боевых действий с 1 января составляет 4061,4 грн.

Также с 1 января увеличится максимальный размер пособия по безработице – до 9924 гривен, а родители смогут воспользоваться монетизацией "бэби-бокса" и получить выплату деньгами от государства в размере 6300 гривен.

По словам экспертов, помимо роста тарифов и цен в 2022 году украинцев могут ожидать и более серьезные испытания.