Укр

Покупать, но не позднее марта: о чем следует знать украинцам, приобретающим жилье в 2022 году

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
Дата публикации
Читати українською
Автор
59
Стоит ли покупать жилье в 2022 году Новость обновлена 30 декабря 2021, 20:45
Стоит ли покупать жилье в 2022 году

Эксперты рассказали, когда лучше брать квартиру в наступающем году

Уходящий год ознаменовался повышением цен на многие товары и услуги, что во многом стало результатом рекордного подорожания природного газа. Еще одним рекордным показателем отметился рынок недвижимости, цены на котором, по данным риелторов, с 2020 года выросли примерно 40%.

Почему так случилось и что ожидает украинцев, которые пожелают приобрести жилье в 2022 году, разбирался "Телеграф".

Рост цен – инвестиции или спекуляции?

В 2021 году цены на недвижимость, несмотря на вводимые локдауны, стремились только к повышению, что особенно заметно проявилось в столице. В Киеве стоимость 1 квадратного метра выросла с 27 тысяч гривен в январе до 34 тысяч в декабре.

Как пишет издание "Страна", такой стремительный рост объяснялся увеличением доли инвестиционных сделок, что подогревалось, в том числе, желанием власти ввести НДС в 18% на продажу первичной недвижимости в рамках законопроекта №5600. В результате цены на жилье выросли, причем не только на первичном рынке жилья.

По словам Юрия Пита, президента Ассоциации риелторов Украины, цена на вторичном рынке квартир примерно на 10-12% выше той, за которую ее реально готовы покупать. Увеличение же стоимости жилья на вторичном рынке эксперт объясняет "подтягиванием" цен к стоимости квартир на первичном рынке. Проще говоря, желанием продавцов жилья на "вторичке" немного спекулировать на фоне роста цен на "первичке".

Президент АСНУ Юрий Пита
Президент АСНУ Юрий Пита

Так, только за октябрь-ноябрь на вторичном сегменте рынка жилья цены выросли почти на 10%, составив около 1000 долларов за 1 квадрат для 1-комнатной квартиры, 930-980 долларов для 2- и 3-комнатных и более 1300 долларов за квадратный метр для 4-комнатных.

Вместе с тем из-за ухудшения эпидемиологической ситуации и чрезмерного роста цен в итоге все это привело к тому, что уже в конце года риелторы заговорили о падении спроса на 30% на первичном рынке. В сегменте же вторичного жилья прогнозированное падение спроса должно было составить 20-35%.

Покупать жилье лучше зимой

Неблагоприятная ситуация с падением спроса на недвижимость, наблюдаемая в стране с октября, по мнению экспертов, будет сохраняться до весны 2022 года.

Так, по мнению Юрия Пита, до марта возможно небольшое подорожание, примерно на 5-7% в 15% жилых комплексов комфорт-класса. В остальных же сегментах рынка цена на жилье будет оставаться стабильной, на уровне конца 2021 года.

Более серьезное подорожание в АСНУ прогнозируют в апреле-июне 2021 года, при котором стоимость "квадрата" на первичном рынке Киева, Львова и Одессы может увеличиться в среднем на 7%, а в Харькове и Днепре — около 5%.

Еще примерно 5% по итогам первого полугодия 2022 года может добавить к цене стоимость жилья на вторичном рынке.

Основатель и управляющий партнер группы компаний Concept Group Михаил Подвысоцкий прогнозирует, что "первичка" может подорожать на 10-15%, правда, при условии благоприятных социально-экономических условий в стране. Одним из них могло бы стать резкое увеличение доли ипотечных сделок на рынке недвижимости, которых пока всего 0,5% при необходимом минимуме в 20%.

Юрий Подвысоцкий
Юрий Подвысоцкий

Тем временем в наступающем году украинцев ожидает уплата налога на недвижимость в размере 90 гривен за каждый квадратный метр, превышающий "льготную" площадь в 60 метров для квартиры и 120 метров для дома.

Теги:
#Недвижимость #Жилье #Квартиры #Рост цен
Стоит ли покупать жилье в 2022 году
Недвижимость
Покупать, но не позднее марта: о чем следует знать украинцам, приобретающим жилье в 2022 году
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Стоит ли покупать жилье в 2022 году
Покупать, но не позднее марта: о чем следует знать украинцам, приобретающим жилье в 2022 году
Дата публикации
Категория
В некоторые страны въезд уже воспрещен
"Омикрон" закрывает европейские границы: новые условия въезда для туристов из Украины (инфографика)
Дата публикации
Категория
Сразу получить деньги от государства в "Привате" невозможно
Где деньги? Клиенты "ПриватБанка" массово жалуются на проблемы с получением тысячи Зеленского
Дата публикации
Категория
Для шаманского ритуала использовали портрет президента
Шаманы Перу "очистили" Зеленского: детали ритуала (фото, видео)
Дата публикации
Категория
Скандальные итоги 2021 года для Зеленского
Пять "зашкваров" Зеленского и Ко: санкции, борьба за "телек" и скандалы на дорогах