Покупать, но не позднее марта: о чем следует знать украинцам, приобретающим жилье в 2022 году

Эксперты рассказали, когда лучше брать квартиру в наступающем году

Уходящий год ознаменовался повышением цен на многие товары и услуги, что во многом стало результатом рекордного подорожания природного газа. Еще одним рекордным показателем отметился рынок недвижимости, цены на котором, по данным риелторов, с 2020 года выросли примерно 40%.

Почему так случилось и что ожидает украинцев, которые пожелают приобрести жилье в 2022 году, разбирался "Телеграф".

Рост цен – инвестиции или спекуляции?

В 2021 году цены на недвижимость, несмотря на вводимые локдауны, стремились только к повышению, что особенно заметно проявилось в столице. В Киеве стоимость 1 квадратного метра выросла с 27 тысяч гривен в январе до 34 тысяч в декабре.

Как пишет издание "Страна", такой стремительный рост объяснялся увеличением доли инвестиционных сделок, что подогревалось, в том числе, желанием власти ввести НДС в 18% на продажу первичной недвижимости в рамках законопроекта №5600. В результате цены на жилье выросли, причем не только на первичном рынке жилья.

По словам Юрия Пита, президента Ассоциации риелторов Украины, цена на вторичном рынке квартир примерно на 10-12% выше той, за которую ее реально готовы покупать. Увеличение же стоимости жилья на вторичном рынке эксперт объясняет "подтягиванием" цен к стоимости квартир на первичном рынке. Проще говоря, желанием продавцов жилья на "вторичке" немного спекулировать на фоне роста цен на "первичке".

Президент АСНУ Юрий Пита

Так, только за октябрь-ноябрь на вторичном сегменте рынка жилья цены выросли почти на 10%, составив около 1000 долларов за 1 квадрат для 1-комнатной квартиры, 930-980 долларов для 2- и 3-комнатных и более 1300 долларов за квадратный метр для 4-комнатных.

Вместе с тем из-за ухудшения эпидемиологической ситуации и чрезмерного роста цен в итоге все это привело к тому, что уже в конце года риелторы заговорили о падении спроса на 30% на первичном рынке. В сегменте же вторичного жилья прогнозированное падение спроса должно было составить 20-35%.

Покупать жилье лучше зимой

Неблагоприятная ситуация с падением спроса на недвижимость, наблюдаемая в стране с октября, по мнению экспертов, будет сохраняться до весны 2022 года.

Так, по мнению Юрия Пита, до марта возможно небольшое подорожание, примерно на 5-7% в 15% жилых комплексов комфорт-класса. В остальных же сегментах рынка цена на жилье будет оставаться стабильной, на уровне конца 2021 года.

Более серьезное подорожание в АСНУ прогнозируют в апреле-июне 2021 года, при котором стоимость "квадрата" на первичном рынке Киева, Львова и Одессы может увеличиться в среднем на 7%, а в Харькове и Днепре — около 5%.

Еще примерно 5% по итогам первого полугодия 2022 года может добавить к цене стоимость жилья на вторичном рынке.

Основатель и управляющий партнер группы компаний Concept Group Михаил Подвысоцкий прогнозирует, что "первичка" может подорожать на 10-15%, правда, при условии благоприятных социально-экономических условий в стране. Одним из них могло бы стать резкое увеличение доли ипотечных сделок на рынке недвижимости, которых пока всего 0,5% при необходимом минимуме в 20%.

Юрий Подвысоцкий

Тем временем в наступающем году украинцев ожидает уплата налога на недвижимость в размере 90 гривен за каждый квадратный метр, превышающий "льготную" площадь в 60 метров для квартиры и 120 метров для дома.