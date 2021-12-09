Аренда жилья в Украине может подешеветь: в каких регионах и на сколько

На особые скидки рассчитывать не приходится

Многие украинцы продолжают жить в съемном жилье, пока не приобретут собственный дом или квартиру. При этом от сезона к сезону стоимость аренды может меняться.

На какие скидки могут зимой рассчитывать украинцы, сообщает "Телеграф".

Рынок аренды жилья весьма зависим от времени года. Зимой на его стоимость влияет традиционная нехватка жильцов (уменьшение туристического потока) и рост расходов на коммуналку (в первую очередь — отопление).

Поэтому около 10-15% собственников недвижимости считают необходимым немного снизить цену за аренду. Несмотря на то, что эта скидка колеблется от 300 до 500 гривен, это все равно может значительно облегчить давление на кошелек.

Читайте также: Категория Недвижимость Рынок недвижимости в кризисе из-за карантина: как можно на этом заработать Карантин сказался на рынке не движимости, начав диктовать свои правила и меняя цены на покупку и аренду жилья в Украине

Отметим, что в крупных украинских городах — Львове, Одессе, Харькове и Днепре — аренда 1-комнатной квартиры зачастую обходится от 4,5 тысяч гривен. При хороших хозяевах человек, ищущий съемное жилье, может рассчитывать на скидку в 10%.

В Киеве же аренда 1-комнатной квартиры обходится от 8 тысяч гривен, поэтому сбить цену удастся разве что на 5%.

Но даже такая скидка для украинцев, которые арендуют жилье, продлится лишь до марта-апреля.

Более подробно о тенденциях на рынке недвижимости в ближайшее время можно прочесть в материале "Телеграфа": "Недвижимость в Украине: слишком дорогая, чтобы покупать, но и дешеветь не будет".