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Оренда житла в Україні може подешевшати: у яких регіонах та на скільки

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Взимку оренда будинку або квартири може коштувати трохи дешевше
Взимку оренда будинку або квартири може коштувати трохи дешевше

На спеціальні знижки розраховувати не доводиться

Багато українців продовжують жити у орендованому житлі, поки не придбають власний будинок чи квартиру. При цьому від сезону до сезону вартість оренди може змінюватись.

На які знижки можуть узимку розраховувати українці, повідомляє "Телеграф".

Ринок оренди житла дуже залежить від пори року. Взимку на його вартість впливає традиційна нестача мешканців (зменшення туристичного потоку) та зростання витрат на комуналку (насамперед – опалення).

Тому близько 10-15% власників нерухомості вважають за необхідне трохи знизити ціну за оренду. Незважаючи на те, що ця знижка коливається від 300 до 500 гривень, це все одно може значно полегшити тиск на гаманець.

Зазначимо, що у великих українських містах — Львові, Одесі, Харкові та Дніпрі — оренда 1-кімнатної квартири найчастіше обходиться від 4,5 тисяч гривень. У гарних господарів людина, котра шукає орендоване житло, може розраховувати на знижку в 10%.

У Києві ж оренда 1-кімнатної квартири коштує 8 тисяч гривень, тому збити ціну вдасться хіба що на 5%.

Але навіть така знижка для українців, які орендують житло, триватиме лише до березня-квітня.

Докладніше про тенденції на ринку нерухомості найближчим часом можна прочитати у матеріалі "Телеграфа": "Нерухомість в Україні: надто дорога, щоб купувати, але й дешевшати не буде" .

Теги:
#Україна #Нерухомість #Житло #Оренда
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