Нерухомість в Україні: занадто дорога, щоб купувати, але й дешевшати не буде

Експерти назвали головні тенденції ринку нерухомості 2021 року

Купівля власної нерухомості для багатьох українців залишається якщо і нездійсненною, то досить віддаленою мрією, на що потрібно від 6 до 11 років, правда, без урахування повсякденних витрат та інфляції.

Дорого і сердито

Причина цього – подорожчання українських квадратних метрів, що стало основним фактором, що впливає на розвиток житлової нерухомості в Україні.

Так, за словами Юрія Пити, президента Асоціації ріелторів України, з 2020 року ціна житла у новобудовах зросла в середньому на 35-40% зі збільшенням кількості угод приблизно на 30%. Так, у Києві середня ціна квадратного метра в 2021 році зросла з 27 до 34 тисяч гривень.

Однак такий надто швидкий процес призвів до падіння попиту на житло, який за підсумками року становитиме близько 30%.

З іншого боку, зниження кількості новобудов, зменшення пандемійних обмежень та вкладення в нерухомість як найкращий спосіб зберегти накопичення, веде до того, що ціни на житло не знижуватимуться. У найбільш популярних для придбання нерухомості містах таких як Київ, Харків, Одеса, Дніпро та Львів падіння цін чекати не варто. В інших обласних центрах можливе зниження цін на 5-15% із боку забудовників.

Читайте також: Категорія Нерухомість Ринок нерухомості в кризі через карантин: як можна на цьому заробити Карантин позначився на ринку нерухомості, почавши диктувати свої правила і змінюючи ціни на купівлю та оренду житла в Україні

Вторинний ринок житла також сильно відчув зниження попиту, який впав залежно від регіону на 20-35%. Тим не менш, і тут чекати падіння цін не варто, максимум — зниження на 5-7% в найближчі півроку. Щоправда, це просто поверне вартість житла до рівня початку 2021 року.

Оренда може подешевшати на 10% для окремих щасливців

Що стосується ринку оренди житла, то тут також можливе деяке зниження її вартості у зв’язку з традиційним браком мешканців та зростанням витрат на опалення в зимовий період.

Втім, радіти мешканцям особливо не доведеться, адже швидше за все оренду знизять 10-15% власників житла та лише на 300-500 гривень.

Якщо врахувати, що вартість оренди 1-кімнатної квартири у Дніпрі, Львові, Харкові та Одесі починається від 4500 гривень, у кращому разі знижка становитиме 10%. У Києві, де вартість оренди такого ж житла починається з 8 тисяч гривень, зниження становитиме близько 5%.

Але навіть така знижка для 10-15% українців, які винаймають житло, поширюватиметься лише до березня-квітня.

Тим часом щасливим власникам квадратних метрів житла варто готуватися до сплати податку на нерухомість у 2022 році, який становитиме до 90 гривень за кожен квадрат, що перевищує певний ліміт. Також комунальні послуги можуть вже у січні 2022 року здорово зрости в ціні за рахунок зростання тарифу на розподіл газу у 3-5 разів.