Оренда житла знову подорожчає — скільки заплатять "бездомні" українці

Власники житла вирішили компенсувати "ковідні" збитки — оренда подорожчає

Закінчується літо, а з ним починається черговий цикл на ринку нерухомості — у великі міста приїжджають на черговий навчальний рік студенти, повертаються з відпочинків з сім’ями працівники столичних підприємств. Як все це вплине на ринок оренди не лише в Києві, а й у великих містах країни — розбирався «Телеграф».

Зняти квартиру в Україні — від 2 до 200 тисяч гривень

Згідно з даними сервісу Olx.ua, вартість оренди в Україні дуже відрізняється залежно від міста і умов проживання. Наприклад, в Кривому Розі 2-кімнатну квартиру пропонують всього за 2000 гривень на місяць, правда з урахуванням комунальних платежів за централізоване постачання кінцева сума вийде в підсумку у 2-3 рази вище.

Криворізький мінімалізм

На іншому полюсі пропозицій лежить, скажімо, 5-кімнатна квартира-студія площею 165 квадратних метрів в ЖК «Парк Авеню VIP» в Голосіївському районі столиці за 7500 доларів.

Елітний ЖК в столиці виглядає так

Але в цілому вартість оренди в країні більш середня і залежить від багатьох факторів — міста, кількості кімнат, поверховості будинку, умов для проживання у квартирі і доступності навколишньої інфраструктури.

В цілому можна помітити, що в більшості обласних центрів середня ціна оренди квартир складає 4-5 тисяч гривень, наприклад, в Миколаєві можна зняти 2-кімнатну квартиру за 4000 гривень, в 5000 гривень обійдеться «двушка» в Кропивницькому з автономним опаленням, а за 4500 гривень можна зняти двокімнатну квартиру і в Чернігові. Всього 2800 гривень, правда за 1-кімнатну квартиру, попросять в Хмельницькому, втім трохи дорожче — 3000 гривень, може обійтися 2-кімнатна квартира в Черкасах.

П’ять тисяч гривень на місяць в провінції виглядають так

У вищій ціновій категорії лежать квартири в обласних центрах-мільйонниках: так 5500 гривень за 1-кімнатну квартиру просять в Одесі, від 6000 до 8000 гривень таку ж квартиру запропонують в Харкові.

Харківське житло чекає майбутніх мешканців

Вельми цінується житло в Дніпрі — від 11 до 16,8 тис. грн в залежності від кількості кімнат і місця розташування.

Майже 17 000 — житло в Дніпрі в ціні

Хоча Львів і не належить до міст з мільйонним населенням, нерухомість там традиційно в ціні, а тому 6-8 тисяч гривень за 1-кімнатну квартиру там не викликає особливого подиву.

Львів в ціні — близькість Європи допомагає?

Зрозуміло, найдорожче зняти житло обійдеться в Києві, причому навіть в містах-супутниках столиці на кшталт Броварів оренда 1-кімнатної житла обійдеться від 6000 гривень, на рівні Харкова або Львова. Безпосередньо ж у столиці ціна за оренду житла для 2-кімнатної квартири починається приблизно з 10 000 гривень для таких районів як Троєщина або Борщагівка.

10 000 гривень в Борщагівці — непоганий варіант для столиці

У більш же престижних місцях це буде ціна за 1-кімнатну квартиру, а для двокімнатних квартир може обчислюватися мінімум в 1,5-2 рази дорожче.

Згідно з даними Держстату, середньомісячна вартість оренди 1-кімнатної квартири в Україні в липні складала 4148 гривень.

Оренда зростає — власники хочуть повернути збитки за час пандемії

За даними ЗМІ, в серпні відбулося зростання цін на оренду житла в столиці та великих містах, що пов’язують в основному з початком нового навчального року і поверненням студентів. Експерти підтвердили «Телеграфу» зростання вартості оренди, підкресливши, що те, що трапилося, стало результатом зниження ринку оренди під час пандемії коронавірусної інфекції у 2020 році.

За словами президента Асоціації рієлторів України Юрія Піти, різкого стрибка цін на оренду в 2021 році очікувати не варто, правда до кінця року вона може вирости в ціні на 10-15%, що разом зі зростанням в першому півріччі призведе до загального приросту вартості оренди в поточному році на 30%.

Разом з тим, говорить експерт, за підсумками року вартість оренди квартир швидше повернеться до «доковідних» цін, оскільки з введенням карантину в 2020 році вона всюди опустилася. В таких регіонах як Запоріжжя, Херсон та Миколаїв — на 50-70%, в середньому по країні — на 30-40%. Але вже з другої половини 2020 року ціна оренди стала поступово зростати, приблизно на 15%.

«Жорсткі пандемічні обмеження відразу позначаться як на рівні попиту, так і на вартості оренди. При зниженні попиту в межах 20% цінові коливання будуть майже непомітними. Однак, якщо пропозиція буде на 40-50% більше за попит, то варто очікувати зниження орендних цін на 20-25%. Вплив можливого локдауну відразу відіб’ється саме на оренді житла: зі зниженням попиту, вартість найму також знизиться. Однак після скасування обмежень ринкова кон’юнктура здатна відновитися протягом 2-3 місяців», — говорить про майбутні тенденції ринку оренди Юрій Піта.

Спеціаліст з нерухомості міжнародної мережі RE/MAX Михайло Артюхов підтвердив «Телеграфу» прогнозоване зростання цін на оренду до кінця року на 5-15%.

«Цієї осені очікування орендарів, покупців і власників нерухомості поляризуються. Вартість пропозицій оренди підвищиться на 5-15% через бажання власників відновити втрачений в період локдаунів рівень прибутковості. Одночасно, вакантність на ринку оренди не скорочується — орендарі зможуть знайти інше житло за старими цінами і, як це бувало раніше, втратять власники, які не мають достатньої гнучкості в переговорах», — прогнозує експерт.

Цікаво, що за даними Держстату середньомісячна ціна оренди 1-кімнатної квартири в Україні в березні 2020 року склала 3800 гривень, до травня знизилася до 3777 гривень. На даний же момент зняти 1-кімнатну квартиру в Україні навіть дорожче, ніж до пандемії — 4148 гривень, йдеться в підрахунках Держстату.

Тим часом Україна готується до чергової, вже третьої хвилі коронавірусної інфекції.

При цьому пандемія запустила на ринку нерухомості новий тренд — все більше жителів великих міст почали перебиратися в передмістя. Це викликало зростання цін на заміське житло.

Також на ціни вплине прийнятий закон 5600, який підвищить вартість квартир приблизно на 15-20%.