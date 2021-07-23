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Украинцы массово выезжают за город: цены растут в разы и это не предел

Украинцы массово выезжают за город: цены растут в разы и это не предел
13:34 Сегодня Телеграф Фото: Flickr.com

Продолжающаяся в Украине второй год пандемия коронавирусной инфекции повлияла на все сферы жизни украинцев и даже на отдельные их предпочтения. Одним из них стало стремление многих жителей крупных городов переехать жить в загородную недвижимость, арендовав или купив ее.

Пандемийный бум

Распространение Covid-19 с весны 2020 года сильно повлияла в том числе и на состояние рынка недвижимости в стране.

Как рассказали «Телеграфу» столичные риелторы, с ростом пандемии многие объекты недвижимости попросту сняли с продажи, рассчитывая на падение спроса на покупку или сдачу их в аренду. Впрочем, последняя в ходе первого локдауна даже несколько снизилась в цене, правда далеко не везде.

При этом резко вырос спрос и цены на аренду загородного жилья, особенно в пик пандемии, когда по словам наших собеседников находились желающие и на аренду жилья в пригородах класса «люкс» по завышенным ценам в 12 – 15 тысяч долларов США.

Жилье

Фото: wikipedia.org

«Потом ситуация откатилась обратно – люди привыкли к инфекции, перестали так сильно бояться, спрос на аренду несколько упал, а вот цены на рынке недвижимости напротив – выросли, примерно на 40% с начала пандемии. То, что прежде стоило 25 тысяч долларов теперь стоит до 40 тысяч, а с 60 тысяч выросло до 100 тысяч. Объясняется просто – рост цен, новые налоги, рост строительства новостроев, так что эти 40% еще не предел, тем более если введут НДС для первичного рынка (речь о нашумевшем законопроекте 5600. - Ред.», - говорят собеседники «Телеграфа».

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СМИ обратили внимание на изменения на рынке недвижимости и влияние на него пандемии в начале года, когда по данным «Фокуса» впервые с 2008 года был зафиксирован бум рынка загородной недвижимости – прямое следствие локдаунов. Одни предпочитали арендовать жилье, другие же – покупать, что привело к росту сделок купли-продажи загородной недвижимости на 30%.

В 2021 году, по данным СМИ, данная тенденция тяготения части жителей крупных городов к жизни за городом, сохранилась, и немаловажным фактором в пользу переезда стала цена, которая в среднем на 30-40% ниже, чем скажем в столице.

Правда, как сообщил в комментарии «Телеграфу» президент Ассоциации риелторов Украины Юрий Пита, тенденция «переезда за город» в Украине наблюдается уже порядка 10 лет, но 2020 год действительно стал всплеском в данном сегменте рынка.

Юрия Пита

Президент Ассоциации риелторов Украины Юрий Пита; фото: asnu.net

«По сравнению с 2019 годом количество продаж в пригороде возросло в среднем на 40%. Большая часть из них - около 45-50% - пришлись на первичный рынок, около 25% - на сегмент загородных домов, и около 30% - вторичный рынок жилья (преимущественно квартиры в домах, построенных после 2015 года)», - утверждает Пита.

Сохраняется данная тенденция, по словам эксперта, и в нынешнем году, причем теперь растет и его строительство, что вызвано ростом интереса к загородному жилью покупателей и инвесторов.

Жилье за городом – это выгодно

В финансовом плане, по словам президента Ассоциации риелторов Украины Юрия Пита, покупка жилья за городом действительно дешевле на 30-40% чем в столице, но в связи с ростом спроса подорожание добралось и туда. Так с начала года рост цен на загородное жилье составил примерно 10-15%, а до конца года подорожание может составить еще 5-7%, не считая инфляции, планируемого роста налогов, развития ипотеки и строительных программ застройщиков.

Вместе с тем рост цен на подобное жилье увеличивает к нему и интерес со стороны застройщиков и инвесторов, число последних с начала года выросло примерно на 5%.

Украинцы массово выезжают за город

Фото: zhodinonews.by

«Рост цен в сегменте качественного загородного жилья связан с высокой инвестиционной привлекательностью. Так за весь цикл строительства (до 2 лет) стоимость такого жилья может вырасти в среднем на 40-50%», - уточняет Юрий Пита.

В целом как подчеркивает эксперт, большинство новостроев в Украине по-прежнему строятся за счет средств инвесторов, предпочитающих таким образом сберегать свой капитал и загородное жилье стало еще одним удобным вариантом для капиталовложений.

Загородное жилье – удобно для жильцов

Бум на рынке аренды загородной недвижимости в 2020 году «Телеграфу» подтвердил специалист по недвижимости международной сети RE/MAX Михаил Артюхов, отметив что в целом это часть общемировой тенденции.

«Сейчас во всем мире растет спрос на загородную недвижимость, и наша страна тут не является уникальной, просто у нас наиболее зримо этот рост совпал в пандемией. Так, в 2020 году спрос на аренду такой недвижимости после объявления локдауна вырос в 2,5 раза, на покупку – на 30-50%, правда к августу спрос упал, но в целом скачок случился на 20-30% выше чем весной», - вспоминает эксперт.

Специалист по недвижимости международной сети RE/MAX Михаил Артюхов; фото: arpa.com.ua

По словам собеседника «Телеграфа» в текущем году тенденция на покупку загородного жилья также растет, хоть и не такими темпами как год назад.

«Рост происходит в основном за счет тех, кто в 2020 году арендовал жилье и теперь окончательно решил переехать за черту города", - говорит Михаил Артюхов.

Он подчеркнул, что приобретают квадратные метры в основном выступают горожане, решившие перебраться за город, потому что:

  • устали от жизни в городе из-за жары, шума и суеты;
  • решили обзавестись вторым местом жительства за городом;
  • покупают жилье, заботясь о детях, которые живут за городом постоянно в обществе бабушки и дедушки;
  • будущие родители заботятся о здоровье детей и считают жизнь в городе для них вредной.

"В последнее время все чаще за город переезжают юристы, программисты и топ-менеджеры", - уточнил Михаил Артюхов.

По словам президента Ассоциации риелторов Украины Юрия Пита, привлекательность загородного жилья обеспечивают:

  • удаленность от города и удобство транспортного сообщения, как правило желаемое расстояние до города не должно превышать 20 километров;
  • наличие мест для отдыха – озер, рек, лесов;
  • наличие социально-бытовой инфраструктуры, например, инженерных коммуникаций или возможность быстро создать таковую самим;
  • качество проекта: использование энергосберегающих технологий, автономное отопление, наличие внутренних дворов, палисадников, дворы свободные от автотранспорта;
  • закрытая территория, наличие вместительного паркинга и многое другое.

Фото: moydom.media

За эти условия правда придется переплачивать в среднем на 30-40% в тех местах, где эти факторы есть, но по словам Юрия Пита, покупатели на это готовы.

Также эксперт подчеркнул, что многие приобретают или арендуют жилье за городом в качестве «жилья выходного дня», что чаще всего характерно для людей 28-35 лет которые работают удаленно.

«Преимущественно это работники гуманитарной сферы: рекламисты, дизайнеры, маркетологи, также IT-специалисты, люди «свободных профессий» вроде профессиональных брокеров, финансистов и прочих. Наибольшей популярность покупателей пользуются квартиры площадью до 60 кв.м., на что приходится около 70% спроса, и дома/таунхаусы площадью 100-150 кв.м. - оставшиеся 30%», - уточняет Пита.

Загородное жилье – общеукраинская тенденция

Как уточнили в Ассоциации риелторов Украины рост спроса на загородное жилье касается фактически всех крупных городов страны.

К примеру, во Львове предпочитают покупать типовые дома коттеджи площадью до 180 квадратных метров и земельным участком до 5 соток за 90-120 тысяч долларов в таких районах как Сокольники, Малечковичи и Брюховичи.

Фото: mistechko.com

В Харькове спрос на загородное жилье за год вырос на 20% и до конца года ожидается рост еще на 7-8%. Как и во Львове, «фавориты» в Харькове - дома площадью до 200 квадратных метров, правда с земельным участком до 10-15 соток.

Рост цен на частные дома в Виннице с начала года составил около 18%, а до конца года цены могут еще добавить до 10-15%, тем более что на фоне роста спроса на 15% в 2021 году, предложение на рынке снизилось на 30%.

Подорожало на 7-10% и жилье в пригородах Черновцов и до конца года может вырасти еще на столько же, при этом требования жителей города к жилью несколько скромнее – наибольшим спросом пользуются дома площадью до 100-120 квадратных метров.

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Никита Синицин
Автор: Никита Синицин
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Недвижимость, Квартиры, Риелторы, Doma.
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