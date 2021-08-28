Аренда жилья снова подорожает - сколько заплатят "бездомные" украинцы

Собственники жилья решили компенсировать "ковидные" убытки - аренда подорожает

Заканчивается лето, а с ним начинается очередной цикл на рынке недвижимости – в крупные города приезжают на очередной учебный год студенты, возвращаются из отдыхов с семьями работники столичных предприятий. Как все это повлияет на рынок аренды не только в Киеве, но и в крупных городах страны — разбирался «Телеграф».

Снять квартиру в Украине – от 2 до 200 тысяч гривен

Согласно данным сервиса Olx.ua, стоимость аренды в Украине весьма разнится от города и от условий проживания. К примеру, в Кривом Роге 2-комнатную квартиру предлагают всего за 2000 гривен в месяц, правда с учетом коммунальных платежей за централизованное снабжение конечная сумма выйдет в итоге в 2-3 раза выше.

Криворожский минимализм

На другом полюсе предложений лежит, скажем, 5-комнатная квартира-студия площадью 165 квадратных метров в ЖК «Парк Авеню VIP» в Голосеевском районе столицы за 7500 долларов.

Элитный ЖК в столице выглядит так

Но в целом разумеется стоимость аренды в стране более средняя и зависит от многих факторов – города, количества комнат, этажности дома, условий для проживания как в квартире, так и доступности окружающей инфраструктуры.

В целом можно заметить, что в большинстве областных центров средняя цена аренды квартир составляет 4-5 тысяч гривен, к примеру, в Николаеве можно снять 2-комнатную квартиру за 4000 гривен, в 5000 гривен обойдется «двушка» в Кропивницком с автономным отоплением, за 4500 гривен можно снять двухкомнатную квартиру и в Чернигове. Всего 2800 гривен, правда за 1-комнатную квартиру, попросят в Хмельницком, впрочем, чуть дороже – 3000 гривен, может обойтись 2-комнатная квартира в Черкассах.

Пять тысяч гривен в месяц в провинции выглядят так

В более высокой ценовой категории лежат квартиры в областных центрах-миллиониках: так 5500 гривен за 1-комнатную квартиру просят в Одессе, от 6000 до 8000 гривен за такую же квартиру просят в Харькове.

Харьковское жилье ждет будущих жильцов

Весьма ценится жилье в Днепре – от 11 до 16,8 тыс. грн в зависимости от количества комнат и места расположения.

Почти 17 000 - жилье в Днепре в цене

Хотя Львов и не относится к городам с миллионным населением, недвижимость там традиционно в цене и потому 6-8 тысяч гривен за 1-комнатную квартиру там не вызывает особого удивления.

Львов в цене - близость Европы помогает?

Разумеется, дороже всего снять жилье обойдется в Киеве, причем даже в городах-спутниках столицы вроде Броваров аренда 1-комнатного жилья обойдется от 6000 гривен, на уровне Харькова или Львова. Непосредственно же в столице цена за аренду жилья для 2-комнатной квартиры начинается примерно с 10 000 гривен для таких районов как Троещина или Борщаговка.

10 000 гривен в Борщаговке - неплохой вариант для столицы

В более же престижных местах это будет цена за 1-комнатную квартиру, а для «двушек» может исчисляться минимум в 1,5-2 раза дороже.

Согласно данным Госстата, среднемесячная стоимость аренды 1-комнатной квартиры в Украине в июле составила 4148 гривен.

Аренда растет – собственники хотят вернуть убытки за время пандемии

По данным СМИ, в августе случился рост цен на аренду жилья в столице и крупных городах, что связывают в основном с началом нового учебного года и возвращением студентов. Эксперты подтвердили «Телеграфу» рост стоимости аренды, подчеркнув, что случившееся стало результатом снижения рынка аренды во время пандемии коронавирусной инфекции в 2020 году.

По словам президента Ассоциации риелторов Украины Юрия Питы, резкого скачка цен на аренду в 2021 году ожидать не стоит, правда до конца года она может вырасти в цене на 10-15%, что вместе с ростом цен в первом полугодии приведет к общему росту стоимости аренды в текущем году на 30%.

Вместе с тем по словам эксперта, по итогам года стоимость аренды квартир скорее вернется к «доковидным» ценам, поскольку с введением карантина в 2020 году она повсеместно опустилась, а в таких регионах как Запорожье, Херсон и Николаев на 50-70%, а в среднем по стране на 30-40%. Но уже со второй половины 2020 года цена аренды стала постепенно расти, примерно на 15%.

«Жесткие пандемические ограничения сразу скажутся как на уровне спроса, так и на стоимости аренды. При снижении спроса в пределах 20% ценовые колебания будут почти незаметными. Однако, если предложение будет на 40-50% больше за спрос, то стоит ожидать снижения арендных цен на 20-25%. Влияние возможного локдауна сразу отразится именно на аренде жилья: со снижением спроса, стоимость найма также снизится. Однако после отмены ограничений рыночная конъюнктура способна восстановиться в течение 2-3 месяцев», — говорит о будущих тенденциях рынка аренды Юрий Пита.

Специалист по недвижимости международной сети RE/MAX Михаил Артюхов подтвердил «Телеграфу» прогнозируемый рост цен на аренду до конца года на 5-15%.

«Этой осенью ожидания арендаторов, покупателей и владельцев недвижимости поляризуются. Стоимость предложений аренды повысится на 5-15% по причине желания владельцев восстановить упущенный в период локдаунов уровень доходности. Одновременно, вакантность на рынке аренды не сокращается, то есть арендаторы смогут найти другое жильё по старым ценам и, как это бывало ранее, потеряют владельцы, не имеющие достаточной гибкости в переговорах», — прогнозирует эксперт.

Любопытно, что по данным Госстата среднемесячная цена аренды 1-комнатной квартиры в Украине в марте 2020 года составила 3800 гривен, к маю снизилась до 3777 гривен. В настоящий же момент снять 1-комнатную квартиру в Украине даже дороже, чем до пандемии – 4148 гривен, говорится в подсчетах.

Тем временем Украина готовится к очередной, уже третьей волне коронавирусной инфекции.

При этом пандемия запустила на рынке недвижимости новый тренд — все больше жителей крупных городов начали перебираться в пригороды. Это вызвало рост цен на загородное жилье.

Также на цены повлияет принятый закон 5600, который повысит стоимость квартир примерно на 15-20%.