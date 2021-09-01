Фото дня: знімок з київської школи 1 вересня викликав активні суперечки в мережі

У Києві в перший день навчання маленьку ученицю довелося затягувати в клас.

У середу, 1 вересня, у всіх українських школах продзвенів перший дзвінок і почався новий навчальний рік. Діти прийшли на шкільну лінійку ошатними і з квітами.

А в одній з київських шкіл стався дивний випадок. Маленьку школярку довелося практично тягнути за руку у клас.

Фото інциденту показав на своїй сторінці в Facebook фотожурналіст Єфрем Лукацький.

"Першого вересня всі в школу", - підписав автор публікацію.

Школярка не хотіла розлучатися з мамою

Скоріз за все учениця не хоче розлучатися з мамою і не бажає заходити в клас, де вже за партами сидять однокласники.

Крім того, користувачі соцмережі звернули увагу на костюм дівчинки, який дуже схожий на радянську шкільну форму.

Під фото з’явилися коментарі, де користувачі пишуть, що "це насильство з перших днів навчання".

"А що це за мода пішла на таку форму? Або покоління, яке її ненавиділо, вже дітей в школу не водить?"

"Радянська форма — це жесть, не знала, що таке ще носять. Фото чудове".

Відзначимо, сьогодні в одному з ПТУ в Одеській області учні оригінальним способом відзначили 1 вересня.

А у вінницькій школі під час святкової лінійки стався трагічний випадок — помер 71- річний дідусь першокласника.