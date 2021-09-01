В Одесской области учащиеся ПТУ приехали на праздничную линейку пьяными и танцевали на крыше "Жигулей"

Нетрезвые ученики устроили танцы на крыше автомобиля.

В среду, 1 сентября, когда в Украине и мире отмечают День знаний, в Одесской области в одном из ПТУ устроили целое шоу.

Инцидент произошел в Подольском профессионально-техническом лицее. Скорее всего студенты где-то отметили начало учебного года, после чего решили эффектно приехали на учебу.

На праздничную линейку прибыли на автомобиле "Жигули", на крыше которого танцевали 2 пьяных юноши. На место стразу вызвали правоохранителей.

Как сообщает пресс-служба полиции Одесской области, из машины звучала громкая музыка, а за рулем ВАЗа находился нетрезвый водитель.

Как оказалось, автомобилем, который заехал во двор, управлял 18-летний юноша. А на его крыше танцевали двое несовершеннолетних братьев – 16 и 17 лет.

Нарушителей забрали в отделение, где выяснилось, что у всех имеются признаки опьянения.

Кроме того, на праздничной линейке заметили еще одного парня в нетрезвом состоянии.

На двух братьев и ученика заведения правоохранители составили протокол за появление в общественных местах в нетрезвом состоянии. Они заплатят только 85 гривен штрафа.

18-летний водитель автомобиля за вождение транспортом в нетрезвом состоянии будет отвечать по ст. 130 КоАП. Ему грозит штраф в 10 200 гривен и лишение прав на год.

Напомним, сегодня, 1 сентября, в винницкой школе во время праздничной линейки произошел трагический случай — скончался 71- летний дедушка первоклассника.