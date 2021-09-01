В Одеській області учні ПТУ приїхали на святкову лінійку п’яними та танцювали на даху "Жигулів"

Нетверезі учні влаштували танці на даху автомобіля.

У середу, 1 вересня, коли в Україні та світі відзначають День знань, в Одеській області в одному з ПТУ влаштували ціле шоу.

Інцидент стався в Подільському професійно-технічному ліцеї. Швидше за все студенти десь відсвяткували початок навчального року, після чого вирішили ефектно приїхати на навчання.

На святкову лінійку прибули на автомобілі "Жигулі", на даху якого танцювали 2 п’яних юнаки. На місце зразу викликали правоохоронців.

Як повідомляє прес-служба поліції Одеської області, з машини лунала гучна музика, а за кермом ВАЗа знаходився нетверезий водій.

Як виявилося, автомобілем, який заїхав у двір, керував 18-річний юнак. А на його даху танцювали двоє неповнолітніх братів — 16 і 17 років.

Порушників забрали у відділок, де з’ясувалося, що у всіх є ознаки сп’яніння.

Крім того, на святковій лінійці помітили ще одного хлопця в нетверезому стані.

На двох братів і учня закладу правоохоронці склали протокол за появу в громадських місцях у нетверезому стані. Вони заплатять тільки 85 гривень штрафу.

18-річний водій автомобіля за водіння транспортом в нетверезому стані буде відповідати за ст. 130 КпАП. Йому загрожує штраф в 10 200 гривень і позбавлення прав на рік.

Нагадаємо, сьогодні, 1 вересня, у вінницькій школі під час святкової лінійки стався трагічний випадок — помер 71- річний дідусь першокласника.