В Одеській області учні ПТУ приїхали на святкову лінійку п’яними та танцювали на даху "Жигулів"
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Нетверезі учні влаштували танці на даху автомобіля.
У середу, 1 вересня, коли в Україні та світі відзначають День знань, в Одеській області в одному з ПТУ влаштували ціле шоу.
Інцидент стався в Подільському професійно-технічному ліцеї. Швидше за все студенти десь відсвяткували початок навчального року, після чого вирішили ефектно приїхати на навчання.
На святкову лінійку прибули на автомобілі "Жигулі", на даху якого танцювали 2 п’яних юнаки. На місце зразу викликали правоохоронців.
Як повідомляє прес-служба поліції Одеської області, з машини лунала гучна музика, а за кермом ВАЗа знаходився нетверезий водій.
Як виявилося, автомобілем, який заїхав у двір, керував 18-річний юнак. А на його даху танцювали двоє неповнолітніх братів — 16 і 17 років.
Порушників забрали у відділок, де з’ясувалося, що у всіх є ознаки сп’яніння.
Крім того, на святковій лінійці помітили ще одного хлопця в нетверезому стані.
На двох братів і учня закладу правоохоронці склали протокол за появу в громадських місцях у нетверезому стані. Вони заплатять тільки 85 гривень штрафу.
18-річний водій автомобіля за водіння транспортом в нетверезому стані буде відповідати за ст. 130 КпАП. Йому загрожує штраф в 10 200 гривень і позбавлення прав на рік.
Нагадаємо, сьогодні, 1 вересня, у вінницькій школі під час святкової лінійки стався трагічний випадок — помер 71- річний дідусь першокласника.
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