"На праздник не дошел": в винницкой школе перед "линейкой" умер дедушка первоклассника

Мужчину пытались реанимировать, однако не получилось

Во время праздничной линейки по случаю Дня знаний в школе № 4 города Винница произошла трагедия — прямо в холле учебного заведения умер 71-летний дедушка первоклассника. По предварительным данным, у него остановилось сердце.

Об этом в среду, 1 сентября, сообщает местное издание "Винница.Info".

Отмечается, что 71-летний мужчина сначала потерял сознание, на помощь ему бросились родители и учителя. Они пытались реанимировать мужчину, однако не удалось. Бригада медиков "скорой" по приезду констатировала его смерть.

Как пишет "Суспільне", 71-летний дедушка спешил на праздник к своему внуку — первокласснику, однако ему стало плохо.

Директор школы Галина Завгородняя сообщила, что дедушке стало плохо еще до того, как он дошел до места проведения линейки. Ему на помощь бросился участковый, а очевидцы тем временем вызвали "скорую".

Как сообщили в областной больнице экстренной медицинской помощи, предварительной причиной смерти стала остановка сердца, однако все детали скажут после проведения экспертизы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на глазах у зрителей внезапно умер звезда сериалов "Кухня" и "Воронины" Артур Диланян. У мужчины были проблемы с сердцем.