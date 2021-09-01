Рус

"На свято не дійшов": у вінницькій школі перед "лінійкою" помер дідусь першокласника

Автор
А. Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
123
У вінницькій школі під час святкової лінійки помер дідусь Новина оновлена 01 вересня 2021, 14:07
У вінницькій школі під час святкової лінійки помер дідусь

Чоловіка намагалися реанімувати, однак не вийшло

Під час святкової лінійки з нагоди Дня Знань у школі № 4 міста Вінниці сталася трагедія — прямо у холі учбового закладу помер 71-річний дідусь першокласника. За попередніми даними, у нього зупинилося серце.

Про це у середу, 1 вересня, повідомляє місцеве видання "Вінниця.Info".

Зазначається, що 71-річний чоловік спочатку втратив свідомість, на допомогу йому кинулися батьки та вчителі. Вони намагалися реанімувати чоловіка, однак не вдалося. Бригада медиків "швидкої" по приїзду констатувала його смерть.

Як пише "Суспільне", 71-річний дідусь поспішав на свято до свого онука — першокласника, однак йому стало погано

Директорка школи Галина Завгородня повідомила, що дідусю стало погано ще до того, як він дійшов до місця проведення лінійки. Йому на допомогу кинувся дільничий, а очевидці тим часом викликали "швидку".

Як повідомили у обласній лікарні екстреної медичної допомоги, попередньою причиною смерті стала зупинка серця, однак всі деталі скажуть після проведення експертизи.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на очах у глядачів раптово помер зірка серіалів "Кухня" та "Вороніни" Артур Діланян. У чоловіка були проблеми з серцем.

Жартівлива фотосесія екоактивістів з важливим змістом і закликом замислитися
Харків
"Було б смішно, якби не було так брудно": активісти влаштували фотосесію в тоннах річкового сміття під Харковом
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Жартівлива фотосесія екоактивістів з важливим змістом і закликом замислитися
"Було б смішно, якби не було так брудно": активісти влаштували фотосесію в тоннах річкового сміття під Харковом
Дата публікації
Категорія
Єсенія Селезньова. Телеграф
Зірка перформансу до Дня Незалежності Єсенія Селезньова: Мій графік розписано на місяць вперед
Дата публікації
Категорія
Зеленський 1 вересня залишається в США з робочим візитом
Зеленський в США представив "План трансформації України" на 7,5 трильйонів: у чому його суть
Дата публікації
Категорія
Місце злочину в Рівному
У Рівному брати-близнюки мало не вбили незнайому жінку: всі подробиці історії та відео нападу (18+)
Дата публікації
Категорія
Javelin
У США помітили "значні прогалини" в оборонних можливостях України і пообіцяли ракети Javelin