"На свято не дійшов": у вінницькій школі перед "лінійкою" помер дідусь першокласника

Чоловіка намагалися реанімувати, однак не вийшло

Під час святкової лінійки з нагоди Дня Знань у школі № 4 міста Вінниці сталася трагедія — прямо у холі учбового закладу помер 71-річний дідусь першокласника. За попередніми даними, у нього зупинилося серце.

Про це у середу, 1 вересня, повідомляє місцеве видання "Вінниця.Info".

Зазначається, що 71-річний чоловік спочатку втратив свідомість, на допомогу йому кинулися батьки та вчителі. Вони намагалися реанімувати чоловіка, однак не вдалося. Бригада медиків "швидкої" по приїзду констатувала його смерть.

Як пише "Суспільне", 71-річний дідусь поспішав на свято до свого онука — першокласника, однак йому стало погано

Директорка школи Галина Завгородня повідомила, що дідусю стало погано ще до того, як він дійшов до місця проведення лінійки. Йому на допомогу кинувся дільничий, а очевидці тим часом викликали "швидку".

Як повідомили у обласній лікарні екстреної медичної допомоги, попередньою причиною смерті стала зупинка серця, однак всі деталі скажуть після проведення експертизи.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на очах у глядачів раптово помер зірка серіалів "Кухня" та "Вороніни" Артур Діланян. У чоловіка були проблеми з серцем.