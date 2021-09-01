Фото дня: снимок из киевской школы 1 сентября вызвал активные споры в сети

В Киеве в первый день учебы маленькую ученицу пришлось затягивать в класс.

В среду, 1 сентября, во всех украинских школах прозвенел первый звонок и начался новый учебный год. Дети пришли на школьную линейку нарядными и с цветами.

А в одной из киевских школ произошел странный случай. Маленькую школьницу пришлось практически тянуть за руку в класс.

Фото инцидента показал на своей странице в Facebook фотожурналист Ефрем Лукацкий.

"Первого сентября все в школу", — подписал автор публикацию.

Школьница не хотела расставаться с мамой

По всей видимости ученица не хочет расставаться с мамой и не желает заходить в класс, где уже за партами сидят одноклассники.

Кроме того, пользователи соцсети обратили внимание на наряд девочки, который очень похож на советскую школьную форму.

Под фото появились комментарии, где подписчики пишут, что "это насилие с первых дней учебы".

"А что это за мода пошла на такую форму? Или поколения, которое ее ненавидело, уже детей в школу не водит?"

"Советская форма — это жесть, не знала, что такое еще носят. фото замечательное".

Отметим, сегодня в одном из ПТУ в Одесской области ученики оригинальным способом отметили 1 сентября.

А в винницкой школе во время праздничной линейки произошел трагический случай — скончался 71- летний дедушка первоклассника.