Недоступні метри: скільки років доведеться збирати на квартиру в Києві та регіонах (інфографіка)

"Телеграф" зіставив середні зарплати в різних областях країни з цінами на житло та з’ясував, де зібрати на квартиру вийде найшвидше

Навряд чи хтось зможе відразу сказати, де накопичити на покупку квартири вийде швидше – у Рівному чи Львові. Так, на Рівненщині квартири дешевші, але ж і доходи мешканців нижчі. Про те, як швидко вдасться купити квартиру в різних регіонах України, отримуючи середньостатистичну зарплату, — у сьогоднішньому матеріалі «Телеграфу».

Все відносно

Для початку відзначимо, що всі подібні розрахунки надто умовні, як і умовні будь-які середньостатистичні цифри: недарма їх постійно критикують і називають середньою температурою по лікарні.

Наприклад, середня зарплата в Україні у серпні 2021-го становила 13 997 грн, але навряд чи у вас знайдеться бодай один знайомий із саме такою зарплатою. Хтось заробив більше, хтось менше, а в середньому вийшло трохи менше ніж 14 тис. грн.

Те саме і з вартістю квартир. Не секрет, що вартість житла однакової площі навіть в одному місті може відрізнятися в рази: це залежить від району, віку будинку, його стану, інфраструктури, близькості метро і транспортних розв’язок, наявності території навколо будинку, що охороняється, ремонту квартири та маси інших факторів. Отже, середня ціна квартири мало про що говорить, проте цей показник дуже популярний у статистиці, аналітиці, розрахунках і т.д.

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Попри те, що співвідношення зарплати та вартості житла по окремій області несуть нам не так багато інформації, загальна статистика по країні дасть цілком чіткі уявлення про доступність житла в різних регіонах України. Відносні цифри покажуть, у яких областях на власне житло вийде найшвидше заробити, а в яких чекати доведеться дуже довго. Тобто, іншими словами, ми отримаємо цілком чітку інформацію щодо співвідношення вартості квадратних метрів та заробітних плат мешканців різних областей країни.

Визначаємося з вихідними даними

Способів розрахунку доступності житла є безліч. Одні беруть для розрахунку одну людину із середньою зарплатою, інші — сім’ю із двох осіб (двоє дорослих, що працюють), треті – із трьох (два дорослих, що працюють плюс дитина). Хтось віднімає із зарплат податки, хтось – витрати «на життя», хтось припускає, що люди відкладатимуть на покупку житла половину бюджету, а хтось бере для розрахунків усю «брудну» зарплату цілком.

Зазначимо: попри те, що, не віднімаючи податки, «накопичити» на квартиру вийде швидше (звісно, лише на папері), для порівняння доступності по регіонах це не матиме великого значення. Так, за термінами вийде оперативніше, але області розташуються в отриманих рейтингах приблизно в тому самому порядку.

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Ми для своїх розрахунків взяли одну людину із середньостатистичною зарплатою, з якої відняли податки (податок на доходи фізосіб 18% та військовий збір 1,5%) та мінімальну суму на проживання у розмірі законодавчо встановленого прожиткового мінімуму для працездатних осіб (2379 грн).

Що стосується квартири, то найчастіше для порівняння аналітики беруть однокімнатну квартиру, хоча іноді «замахуються» і на двокімнатну: мовляв, сім’я, діти, однокімнатної мало. Але все ж логічніше нам здається починати купівлю житла з невеликої площі: так і накопичити вийде швидше, і за комуналку не треба буде переплачувати. А в перспективі в разі потреби можна буде розширюватися – адже початок уже покладено!

Керуючись такою логікою, ми взяли до розрахунків однокімнатну квартиру на первинному ринку, а дані про середню вартість такого житла по кожному регіону нам надали аналітики OLX Нерухомість.

Як вважали

Для розуміння наведемо приклад розрахунку Київської області.

За даними Держстату, середня зарплата в області у серпні 2021-го становила 14 228 грн. Віднімаємо ПДФО (18%) та військовий збір (1,5%) та виходимо на суму 11 454 грн «чистими». З цієї суми віднімаємо прожитковий мінімум для працездатних (2379 грн) та отримуємо у залишку 9075 грн.

За даними OLX, середня вартість однокімнатної квартири на первинному ринку в Київській області склала $43 637, що за курсом 26,7 грн за долар становить 1 165 108 грн.

Ділимо цю суму на 9075 і отримуємо: накопичити на нову однокімнатну квартиру у мешканців Київської області вийде за 128 місяців або майже за 11 років (якщо бути точними – за 10,7 року).

Зробивши аналогічні розрахунки по інших регіонах, ми отримали, що найшвидше зараз накопичити на квартиру вийде в Донецькій та Луганській областях. І в цьому немає нічого несподіваного, оскільки в цих регіонах житло переважно продають, а не купують, відповідно, вартість нерухомості знижується. До того ж не слід забувати, що найбільші міста цих областей – Донецьк та Луганськ – знаходяться на непідконтрольних територіях, а отже, до загальної статистики не потрапили, що також знизило середню ціну житла по області.

Мешканцю Івано-Франківської області для того, щоб переступити поріг власної квартири, потрібно буде «затягнути пояс» всього на 6 років – тут продаються найдешевші квартири в країні, якщо не рахувати Луганської області.

Майже вдвічі довше – близько 11 років – доведеться накопичувати на квартиру мешканцям Київської, Львівської та Чернівецької областей. У Київському та Львівському регіонах вартість квартир наближається до столичних цін, а от зарплати на третину нижчі. У Чернівецькій області свої нюанси: тут у мешканців настільки низькі прибутки (в середньому вдвічі нижчі, ніж у Києві), що невисока вартість квартир не рятує.

Щоб придбати столичну однокімнатну квартиру, мешканцю Києва із середньою київською зарплатою буде потрібно 8,5 років. Ціни на столичні метри зашкалюють, але й заробляють мешканці столиці у півтора раза більші, ніж у середньому по Україні.

Скільки років потрібно збирати на житло у різних регіонах України

Понад 5-6 років збирати не варто

Експерти зазначають, що збирати на власне житло понад п’ять-шість років має мало сенсу. Гроші, зокрема й валюта, знецінюються, а ситуація на ринку змінюється. До того ж настільки довга реалізація мети вимотує і загрожує вигорянням.

Очевидних виходів із ситуації – два: або накопичити початковий внесок та взяти іпотеку, або прискорити процес заробітку.

Як ми писали вище, зазначені ціни є середніми, тобто завжди можна знайти житло дешевше і тим самим прискорити процес купівлі. Та й зарплати тих, хто ставить у найближчі цілі купівлю житла, як правило, вищий за середні. З іншого боку, якщо людина в період накопичення винаймає житло, то момент покупки власної квартири взагалі йде за обрій.

Все популярнішими серед молодих українців, які з тих чи інших причин не змогли знайти своє місце під сонцем у рідній країні, стають поїздки на заробітки до Європи. Навіть працюючи некваліфікованим робітником на польському заводі та відкладаючи половину заробітку, на квартиру в Києві вдасться накопичити за 4-5 років, в інших європейських країнах – ще швидше.

Але тут постає резонне питання: чи захочуть українці, які кілька років жили та працювали в Європі, повертатися із заробленими грошима в Україну, щоб купити тут житло? Експерти кажуть, що, обираючи країну для заробітків, українці все частіше віддають перевагу тим містам і країнам, де вони хотіли б залишитися назавжди. І якщо наші співгромадяни не бачитимуть на батьківщині реальних змін на краще, вони просто сюди не повернуться, адже перший крок для еміграції вони вже зробили.