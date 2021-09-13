Від Вінниці до Херсона — де найвигідніше вкладати в квартиру

Нерухомість залишається досить ефективним інструментом для примноження капіталу.

Українці часто замислюються над тим, куди інвестувати кошти, щоб не тільки їх не втратити, але й отримати дохід. Популярним вкладенням є нерухомість.

Геоінформаційний портал «Увекон» проаналізував, в яких регіонах України вигідніше купувати квартири. Аналітики вивчили дані як первинного, так і вторинного ринків.

Як свідчать результати дослідження, найвигідніше вкладати в покупку нерухомості в Вінниці та області — за підсумками 2020 року ціна на житло там виросла на 26,6% і 25,5% відповідно.

Також прибутково інвестувати в нерухомість в Хмельницькій, Закарпатській, Херсонській та ряді інших областей. Цікаво, що в цьому переліку немає Київської області, хоча в самій столиці нерухомість на первинному ринку у 2020 році здорожчала майже на 15%, але це склало лише четвертий результат по країні після Вінниці, Хмельницького та Луцька. Найменше — на 10,3%, подорожчало житло в Херсоні.

За словами інвестиційного аналітика ГІС «Увекон» Романа Шепітька, при середній ставці по депозитах (8,7%) і ОВДП (10,2%) в нерухомість має сенс вкладатися лише в тих регіонах, де зростання цін на житло за підсумками 2020 року склало не менше 10,5%. Областей, які б підходили б під цю умову, в країні нарахували 9.

Вартість нового житла у Вінниці стрімко зростає

Що до вторинного ринку житла, то тут лідером виявилася Хмельницька область в якій ціна виросла на 18%, лідером подорожчання серед обласних центрів став той же Хмельницький — 19%. При цьому Київська область зайняла лише п’яте місце, а сама столиця взагалі 14-е.

Хмельницький лідирує по зростанню цін на вторинному ринку нерухомості

Але все-таки столиця виявилася лідером в одному сегменті — зростання цін на 18,2% для домоволодінь зробило Київ фаворитом для вкладень в приватні будинки, що багато в чому перетинається з тенденцією зростання інтересу українців до приміського житла.

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Як раніше писав «Телеграф», за підсумками року ринку нерухомості в Україні прогнозують зростання цін до 25%, а експерти вважають даний механізм досить вигідним для примноження своїх коштів, але не без ризиків.