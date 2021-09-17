Херсон застарілий, Дніпро негарне, Вінниця найкраща: що українці думають про свої міста (інфографіка)

Жителі Вінниці найбільш задоволені своїм містом.

Результати всеукраїнського опитування показали, що серед всіх міст України жителі Вінниці найбільш задоволенні якістю життя та послуг. Місцеві вважають, що живуть у комфортному та сучасному куточку України. Окрім того, вінничани називають своє місто найкрасивішим.

Результати опитування опублікували 16 вересня на сайті міжнародного республіканського інституту, котрий діяв спільно із соціальною групою "Рейтинг".

Індекс задоволеності якістю життя у Вінниці склав 3,6 із 5. Наступними у рейтингу є Луцьк, Івано-Франківськ, Чернігів та Хмельницький. Столиця ж України Київ зайняла 18 позицію. Останнім у списку за якістю проживання опинився Херсон. Судячи зі статистики, жителів Чернівців, Миколаєва та Полтави також не влаштовують умови міст, адже вони знаходяться наприкінці рейтингового списку.

Рівень задоволенності якістю життя

Що стосується оцінки краси міст, то найбільш задоволені жителі Вінниці, на другій позиції Івано-Франківськ, а на третій Львів. Київ у цьому опитуванні опинився десь посередині рейтингу серед інших міст.

Відгуки про красу міст

Також учасники опитування відповіли на питання, чи вважають своє місто доглянутим та сучасним. Знову ж таки перше місце зайняла Вінниця. Її жителі задоволені транспортною інфраструктурою, чистотою, каналізацією, дорогами, освітленням, роботою медичних та спортивних закладів. На другому місці опинився Івано-Франківськ, а на третьому — Харків.

Думки українців про доглянутість міст

Дане опитування Міжнародний республіканський інститут спільно із соцгрупою "Рейтинг" проводив у 24 містах України у період з 12 травня по 3 червня 2021 року у 24 містах України (в тому числі окупованих Росією Маріуполі Донецької області і Сіверськодонецьку Луганської).

Опитування проводилося серед українців віком від 18 років у будинках 19 196 громадян. Статистична похибка не перевищує 3,5%, а коефіцієнт досяжності у середньому становить 65%.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в США планують побудувати мегаполіс на 5 млн жителів у пустелі — вартість реалізації проєкту складе 400 млрд доларів.