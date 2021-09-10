У пустелі США побудують місто майбутнього: що відомо про цей грандіозний проект?
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Готовий до запуску проект мегаполісу на 5 млн жителів, який планують побудувати в пустелі
Мільярдер і колишній президент "Walmart" Марк Лор розробив план мегаполісу вартістю 400 млрд доларів, який назвали «новим містом в Америці». Якщо вирішиться питання з фінансуванням, то скоро в пустелі почнеться його будівництво. Компанія "Walmart" завжди прагнула йти в ногу з часом і навіть планувала запустити доставку товарів за допомогою штучного інтелекту.
Недавня стаття на сайті "News.yahoo" розкриває подробиці цього футуристичного проекту. "Телеграф" пропонує вам ознайомитися з її перекладом.
Марк Лор заявив, що місією міста Телоса (так планується назвати мегаполіс майбутнього — прим.ред.) є "створення більш справедливого і сталого майбутнього", яке може "стати планом для майбутніх поколінь". Ця місія вже має розроблений проект, який належить реалізувати на площі 607,028 кв. км. з екологічно чистої архітектурою, стійким виробництвом енергії і системою водопостачання, завдяки якій посуха буде не страшна.
Велика увага в місті з населенням близько 5 млн чоловік буде приділятися транспорту — на вулицях Телоса будуть переважати велосипедисти і пішоходи, а також повільні автономні автомобілі. Транспортні засоби, що працюють на викопному паливі, не розглядаються взагалі. На офіційному веб-сайті "Telosa" говориться, що в 2050 році зміна клімату торкнеться 1 млрд осіб.
Ця цифра відповідає серпневим звітом Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату, який названо «червоним кодом для людства», в якому зазначається, що до 2040 року температура Землі може підвищитися в середньому на 1,5°C.
Незрозуміло, в якій американській пустелі буде розміщуватися цей проект. Невада, Юта, Айдахо, Аризона, Техас і Аппалачі — згідно з офіційним сайтом міста всі варіанти підходять.
"У нас є шанс показати нову модель суспільства, яка пропонує людям більш високу якість життя і великі можливості", — сказав Лор в заяві. "Коли я дивлюся і намагаюся уявити, що буде за 30 років, я думаю, що еквітізм буде служити зразком для інших міст і навіть для усього світу, а Телоса буде місцем гордості для всіх, хто там живе".
Хоча будування міста ще не фінансується, компанія Марка Лора ретельно відібрала відомих архітекторів з "Bjarke Ingels Group" (BIG) для розробки структурного дизайну міста. На одному з макетів Телоса гігантський хмарочос, відомий як Вежа Еквітізма, являє собою символ міста, подібно Ейфелевій вежі.
Перший етап будівництва дозволить прийняти 50 тис жителів на площі 6,07 кв. км. Для його будівництва буде потрібно близько 25 млрд доларів. Поставлено амбітну мета: прийняти перших мешканців до 2030 року.
Марк Лор додав, що Телоса буде прагнути до різноманітності як "найбільш відкрите, найсправедливіше і найбільш інклюзивне місто в світі".
Раніше "Телеграф" писав про місто майбутнього, яке стало містом-примарою.
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