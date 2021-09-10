У пустелі США побудують місто майбутнього: що відомо про цей грандіозний проект?

Готовий до запуску проект мегаполісу на 5 млн жителів, який планують побудувати в пустелі

Мільярдер і колишній президент "Walmart" Марк Лор розробив план мегаполісу вартістю 400 млрд доларів, який назвали «новим містом в Америці». Якщо вирішиться питання з фінансуванням, то скоро в пустелі почнеться його будівництво. Компанія "Walmart" завжди прагнула йти в ногу з часом і навіть планувала запустити доставку товарів за допомогою штучного інтелекту.

Недавня стаття на сайті "News.yahoo" розкриває подробиці цього футуристичного проекту. "Телеграф" пропонує вам ознайомитися з її перекладом.

Марк Лор заявив, що місією міста Телоса (так планується назвати мегаполіс майбутнього — прим.ред.) є "створення більш справедливого і сталого майбутнього", яке може "стати планом для майбутніх поколінь". Ця місія вже має розроблений проект, який належить реалізувати на площі 607,028 кв. км. з екологічно чистої архітектурою, стійким виробництвом енергії і системою водопостачання, завдяки якій посуха буде не страшна.

Велика увага в місті з населенням близько 5 млн чоловік буде приділятися транспорту — на вулицях Телоса будуть переважати велосипедисти і пішоходи, а також повільні автономні автомобілі. Транспортні засоби, що працюють на викопному паливі, не розглядаються взагалі. На офіційному веб-сайті "Telosa" говориться, що в 2050 році зміна клімату торкнеться 1 млрд осіб.

Ця цифра відповідає серпневим звітом Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату, який названо «червоним кодом для людства», в якому зазначається, що до 2040 року температура Землі може підвищитися в середньому на 1,5°C.

Вид на Телоса, «утопію» вартістю 400 млрд доларів, яку розробники сподіваються «створити як більш справедливе та стале майбутнє».

Незрозуміло, в якій американській пустелі буде розміщуватися цей проект. Невада, Юта, Айдахо, Аризона, Техас і Аппалачі — згідно з офіційним сайтом міста всі варіанти підходять.

"У нас є шанс показати нову модель суспільства, яка пропонує людям більш високу якість життя і великі можливості", — сказав Лор в заяві. "Коли я дивлюся і намагаюся уявити, що буде за 30 років, я думаю, що еквітізм буде служити зразком для інших міст і навіть для усього світу, а Телоса буде місцем гордості для всіх, хто там живе".

Хоча будування міста ще не фінансується, компанія Марка Лора ретельно відібрала відомих архітекторів з "Bjarke Ingels Group" (BIG) для розробки структурного дизайну міста. На одному з макетів Телоса гігантський хмарочос, відомий як Вежа Еквітізма, являє собою символ міста, подібно Ейфелевій вежі.

На вулицях Телоса в першу чергу будуть велосипеди і пішоходи, а також повільні автономні автомобілі.

Перший етап будівництва дозволить прийняти 50 тис жителів на площі 6,07 кв. км. Для його будівництва буде потрібно близько 25 млрд доларів. Поставлено амбітну мета: прийняти перших мешканців до 2030 року.

Марк Лор додав, що Телоса буде прагнути до різноманітності як "найбільш відкрите, найсправедливіше і найбільш інклюзивне місто в світі".

Вид з повітря на Телоса, мегаполіс вартістю 400 млрд доларів, названий «новим містом в Америці».

Раніше "Телеграф" писав про місто майбутнього, яке стало містом-примарою.