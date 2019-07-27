Сеть супермаркетов Walmart планирует запустить доставку товаров с помощью ИИ

Новости технологии: Одна из крупнейших американских сетей супермаркетов Walmart заявила о запуске доставки товаров прямо в холодильник клиента.

При этом помогать выбирать товары будет ИИ — он будет анализировать сезонные и вкусовые предпочтения и ограничения в еде.

К концу года услуга доставки продуктов будет доступна в 3 тысячах магазинов Walmart. Их данные показывают, что 65% заказов клиентов повторные, поэтому ИИ будет анализировать какие товары нужны клиенту сейчас и предлагать готовую корзину продуктов.

"Покупки на неделю не должны занимать 30-40 минут. Для этого нужно использовать ИИ, который может анализировать покупки и предлагать товары. Этот процесс должен быть таким же простым, как разговор с умной колонкой", — отметили в Walmart.

"Что мы знаем о наших клиентах? Мы анализируем огромные массивы данных и знаем о сезонных предпочтениях, аллергиях, вкусах", — добавили в компании. Они также будут использовать ИИ для рекомендаций новых продуктов, которые отвечают их потребностям.

"Мы должны быть уверены в том, что ИИ не будет ошибаться. Мы не развернем алгоритм до тех пор, пока он не будет точным по крайней мере на 90%", — добавили в компании.

При этом с осени 2019 года Walmart будет внедрять доставку продуктов на дом — прямо в холодильник. Это нужно для того, чтобы скоропортящиеся продукты не испортились снаружи, пока клиент находится на работе. Сотрудники Walmart же будут оснащены камерами, поскольку у них будет доступ в дом клиента.