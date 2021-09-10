В пустыне США построят город будущего: что известно об этом грандиозном проекте?

Готов к запуску проект мегаполиса на 5 млн жителей, который планируют построить в пустыне

Миллиардер и бывший президент "Walmart" Марк Лор разработал план мегаполиса стоимостью 400 млрд долларов, который назвали «новым городом в Америке». Если решится вопрос с финансированием, то скоро в пустыне начнется его строительство. Компания "Walmart" всегда стремилась идти в ногу со временем и даже планировала запустить доставку товаров с помощью искусственного интеллекта.

Недавняя статья на сайте "News.yahoo" раскрывает подробности этого футуристического проекта. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с ее переводом.

Марк Лор заявил, что миссией города Телоса (так планируется назвать мегаполис будущего – прим.ред.) является "создание более справедливого и устойчивого будущего", которое может "стать планом для будущих поколений". Эта миссия уже имеет разработанный проект, который предстоит реализовать на площади 607,028 кв. км. с экологически чистой архитектурой, устойчивым производством энергии и системой водоснабжения, благодаря которой засуха будет не страшна.

Большое внимание в городе с населением около 5 млн человек будет уделяться транспорту — на улицах Телосы будут преобладать велосипедисты и пешеходы, а также медленно движущиеся автономные автомобили. Транспортные средства, работающие на ископаемом топливе, не рассматриваются вообще. На официальном веб-сайте "Telosa" говорится, что в 2050 году изменение климата затронет 1 млрд человек.

Эта цифра соответствует августовскому отчету Организации Объединенных Наций об изменении климата, названному «красным кодом для человечества», в котором отмечается, что к 2040 году температура Земли может повыситься в среднем на 1,5°C.

Вид на Телосу, «утопию» стоимостью 400 млрд долларов, которую разработчики надеются «создать как более справедливое и устойчивое будущее».

Непонятно, в какой американской пустыне будет размещаться этот проект. Невада, Юта, Айдахо, Аризона, Техас и Аппалачи — согласно официальному сайту города все варианты подходят.

"У нас есть шанс показать новую модель общества, которая предлагает людям более высокое качество жизни и большие возможности", — сказал Лор в заявлении. "Когда я смотрю и пытаюсь представить, что будет через 30 лет, я думаю, что эквитизм будет служить образцом для других городов и даже для всего мира, а Телоса будет местом гордости для всех, кто там живет".

Хотя строящийся город не финансируется, компания Марка Лора тщательно отобрала известных архитекторов из "Bjarke Ingels Group" (BIG) для разработки структурного дизайна города. На одном из макетов Телосы гигантский небоскреб, известный как Башня Эквитизма, представляет собой символ города, подобно Эйфелевой башне.

На улицах Телосы в первую очередь будут велосипеды и пешеходы, а также медленно движущиеся автономные автомобили.

Первый этап строительства позволит принять 50 тыс жителей на площади 6,07 кв. км. Для его строительства потребуется около 25 млрд долларов. Поставлена амбициозная цель: принять первых жителей к 2030 году.

Марк Лор добавил, что Телоса будет стремиться к разнообразию как "самый открытый, самый справедливый и самый инклюзивный город в мире".

Вид с воздуха на Телосу, мегаполис стоимостью 400 млрд долларов, названный «новым городом в Америке».

Ранее "Телеграф" писал о городе будущего, который стал городом-призраком.